회사 미래비전 담은 전사 메시지 “글로벌 플레이어 대등하게 경쟁” 데이터·기술·피지컬AI가 경쟁력

카카오모빌리티가 모빌리티 사업을 넘어 ‘피지컬 인공지능(AI) 기반 기술 기업’으로 본격 도약하겠다고 선언했다.

모빌리티 산업에서 축적한 막강한 데이터와 기술 인프라를 바탕으로 글로벌 기업들과의 기술 경쟁에서 우위를 확보하겠다는 목표다.

13일 카카오모빌리티는 류긍선 대표가 전날 전사 임직원에게 보낸 레터를 통해 ‘피지컬 AI 기반 미래 모빌리티 기업으로의 도약’이라는 비전을 제시했다고 밝혔다.

류 대표는 “일상의 모든 이동을 책임지는 ‘피지컬 AI 시대를 선도하는 기술회사’로 거듭나겠다”며 “기술 주권을 확보하고 글로벌 플레이어들과 대등하게 경쟁해 미래 모빌리티 시장을 주도해 나갈 것”이라고 포부를 밝혔다.

류 대표는 카카오모빌리티의 피지컬 AI 전략은 회사의 지향점인 동시에 기존 비즈니스와 강력한 시너지를 낼 로드맵이라면서, 카카오모빌리티가 모빌리티 산업 전반의 디지털 전환(DX) 과정에서 축적한 데이터와 기술 인프라가 피지컬 AI 완성을 위한 핵심 경쟁력이 될 것이라고 강조했다.

특히 ▷방대한 이동 정보를 AI 학습 가능한 수준으로 정제해 온 ‘데이터 자산 및 품질 체계’ ▷매일 바뀌는 현실 도로의 변화를 반영해 온 ‘지도 및 도로 네트워크 데이터’ ▷호출부터 정산까지 복잡한 운영 변수를 규격화한 ‘오퍼레이션 표준화 역량’ ▷향후 서비스의 경제성과 확장성을 결정짓는 ‘거점 및 운영 인프라’ 등을 카카오모빌리티만의 ‘압도적 자산’으로 꼽았다.

새로운 비전에 맞춰 카카오모빌리티의 성장을 이끌고 있는 기존 서비스들과 미래 기술의 동반 고도화를 추진한다는 방침도 밝혔다.

류 대표는 “피지컬 AI 기술은 기존 서비스와 결합해 운영 효율을 높이고 서비스 품질을 혁신하는 선순환 구조를 만들 것”이라며 “기술과 서비스가 유기적으로 맞물린 강력한 모빌리티 생태계를 구축해 나가겠다”라고 역설했다.

류 대표는 핵심 기술 내재화와 기술 자생력 확보라는 전략적 방향도 제시했다. “지난 5년여간 폭넓은 파트너십과 투자를 통해 쌓아 온 자율주행 관련 역량은 이제 우리의 독보적인 자산이 되었다”면서 “피지컬 AI 핵심 기술을 내재화하여 SW부터 HW 제어까지 아우르는 독보적인 기술 경쟁력을 구축할 계획”이라고 전했다. 이어 그는 “협력의 가능성은 열어두되 핵심 역량과 주도권을 외부에만 의존하지 않고, 우리 환경에 최적화된 독보적인 기술 주권을 확보하겠다”는 의지를 피력했다.

이를 달성하기 위해 피지컬 AI 기술이 실제 서비스 환경에서 검증되고 확산될 수 있도록 ‘실증-운영-확산’으로 이어지는 실행형 기술 추진 체계를 강화할 방침이다. 그 일환으로 글로벌 선도 환경에서 AI 및 자율주행 분야 최첨단 기술을 실제 서비스로 연결해 온 리더십을 보강하는 한편, 피지컬 AI와 플랫폼의 유기적 연계를 위해 기술 구조와 중장기 로드맵 재정비에도 나섰다.

류 대표는 이번 변화가 특정 조직만의 프로젝트가 아닌, 모든 임직원이 함께 만들어가는 여정임을 강조했다. 그는 “그동안 모두가 함께 치열하게 일궈온 서비스들의 경쟁력 강화와 피지컬 AI로의 확장이 동시에 조화롭게 이뤄질 때 우리의 진정한 다음 챕터가 열릴 것”이라며 대한민국을 대표하는 피지컬 AI 기반 기술 회사로 자리매김할 수 있도록 모든 임직원이 자부심을 갖고 동참해 달라고 당부했다. 박세정 기자