獨 시험·인증 기관 VDE로부터 수여 블루라이트 저감·수면 방해 최소화

삼성전자의 ‘마이크로 RGB TV’(사진)가 눈 건강과 생체 리듬에 미치는 영향을 평가하는 글로벌 인증을 동시에 획득했다. 화질 경쟁을 넘어 시청자의 건강까지 고려한 TV 설계 역량을 공식적으로 인정받았다는 평가다.

삼성전자는 13일 마이크로 RGB TV(R95H)가 독일 시험·인증 기관 VDE(Verband Deutscher Elektrotechniker)로부터 ‘눈 안전성(Safety for Eyes)’과 ‘생체 리듬 디스플레이(CRD)’ 인증을 동시에 획득했다고 밝혔다.

해당 인증은 디스플레이가 사용자 눈 건강과 일주기 생체 리듬에 미치는 영향을 분석해 인체 부담을 최소화한 제품에 부여된다.

‘눈 안전성’ 평가는 디지털 기기에서 발생하는 빛의 특성을 분석해 장시간 시청 시 눈에 미치는 영향을 측정한다.

특히 눈의 피로와 수면 리듬에 영향을 줄 수 있는 블루라이트(청색광) 저감 수준을 중점적으로 평가한다.

‘생체 리듬 디스플레이’ 평가는 디스플레이가 사람의 24시간 일주기 리듬에 미치는 영향을 측정한다.

낮에는 자연광에 가까운 환경을 구현하고, 밤에는 자극을 최소화하는지 평가한다. 시간대에 따른 색온도와 휘도 변화, 멜라토닌 억제 수준 등을 종합적으로 평가한다.

마이크로 RGB TV는 두 기준을 모두 충족하며 눈 안전성과 생체 리듬 설계 측면에서 글로벌 기준을 만족했다.

삼성전자는 마이크로 RGB TV 외에도 2026년형 TV 주요 라인업에 ‘눈 안전성’ 인증을 확대 적용하고 있으며, 프리미엄 제품군을 중심으로 ‘생체 리듬 디스플레이’ 인증도 순차적으로 확대하고 있다.

손태용 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “마이크로 RGB TV가 눈 안전성과 생체 리듬 적합성을 모두 검증받으며 프리미엄 TV의 새로운 기준을 제시하게 됐다”며 “앞으로도 사용자의 시청 환경과 라이프스타일까지 고려한 차별화된 디스플레이 기술을 지속 개발하겠다”고 말했다. 박지영 기자