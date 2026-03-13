커머스 플랫폼 ‘그립’ 김한나 대표 팬덤·콘텐츠 기반 관계형 커머스 지향 크리에이터 믿고 상품 구매 유도 구조 방송마다 수억원 매출 ‘스타’ 배출 목표

“자신만의 팔로워와 단골층을 기반으로 라이브 커머스에 도전하고, 방송마다 수억원의 매출을 만들어내는 ‘커머스 크리에이터’를 많이 배출하는 게 목표입니다.”

라이브 커머스 플랫폼 ‘그립’을 운영하는 그립컴퍼니 김한나 대표가 최근 서면 인터뷰를 통해 “커머스 크리에이터 산업을 성장시키고 싶다”며 밝힌 포부다. 김 대표는 “자신만의 단골 고객을 기반으로 커머스를 운영하는 ‘단골 기반 커머스’의 시대가 올 것”이라며 이같이 강조했다.

그립은 크리에이터 팬덤에 기반한 관계형 커머스를 지향한다. 3월 현재 1100만 다운로드, 3500명의 액티브 크리에이터가 활동 중이다. 김 대표는 “기존 이커머스가 상품 중심의 검색과 가격 비교 기반의 거래 구조라면, 그립은 사람과 콘텐츠를 중심으로 상품이 판매되는 구조”라며 “단순한 거래가 아니라 팬과 크리에이터 사이의 관계에 기반한 관계형 커머스가 만들어진다”고 말했다.

그립의 비즈니스 모델에 대한 시장의 관심이 커지자 지난 4일엔 ‘그립 파트너스 데이’ 행사를 열었다. LF, 신세계백화점, 삼성전자, 매일유업 등 다양한 산업군의 파트너사가 함께했다. 김 대표는 “라이브 커머스 산업은 크리에이터의 영향력, 브랜드의 상품 경쟁력, 플랫폼의 기술이 함께 만들어가는 생태계”라며 “크리에이터와 파트너가 직접 만나 새로운 협업을 만들어보자는 취지”라고 설명했다.

크리에이터를 커머스 사업자로 성장시키기 위한 기술적 지원은 그립의 최우선 사업이다. 최근엔 방송 전 과정에 판매 활동을 지원하는 ‘AI(인공지능) 에이전트’에 가장 집중하고 있다. AI 기술을 기반으로 썸네일 생성, 방송 스크립트 작성, 실시간 성과 확인 및 채팅 분석 등 서비스를 제공한다.

24시간 판매가 가능한 ‘AI 기반 버추얼 크리에이터’ 개발에도 나섰다. 이미 단골 고객을 보유한 크리에이터의 IP(지식재산권)를 기반으로 한 버추얼 크리에이터로 발전시키겠다는 구상이다.

김 대표는 “AI에 주목하는 이유는 기술 자체보다 크리에이터의 생산성과 수익 기회를 확대할 수 있기 때문”이라며 “크리에이터가 더 쉽게 콘텐츠를 만들고, 다양한 방식으로 단골 고객과 연결되며, 그 과정에서 지속적인 수익을 만들어낼 수 있는 커머스 환경을 만드는 데 집중할 계획”이라고 했다.

기업 자체 플랫폼에서 라이브 커머스를 할 수 있게 지원하는 SaaS(서비스형 소프트웨어) 설루션 ‘그립 클라우드’도 그립이 성장동력으로 주목하는 사업이다.

KT, 올리브영, 컬리, SSG, 신세계, 롯데하이마트, LG생활건강, 케이뱅크, SK텔레콤 등과 협업하고 있다. 특히 올해는 일본을 넘어 더 다양한 국가로 그립 클라우드를 진출시키는 방안을 추진 중이다. K-컬처를 이끄는 엔터 산업 파트너와도 협업한다.

김 대표는 “라이브 커머스 시장이 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있다”며 그립 플랫폼의 해외 진출 의지를 밝혔다. 이를 통해 내년 연간 흑자 달성 목표에 한발짝 다가서겠다는 계획이다.

그는 “단순히 플랫폼을 해외에 그대로 가져가는 방식보다는, 한국이 가진 콘텐츠 경쟁력과 그립의 라이브 커머스 엔진을 기반으로 한 커머스 모델을 고민하고 있다”며 “K-뷰티나 K-패션처럼 글로벌 소비자들의 관심이 높은 카테고리에서 콘텐츠와 크리에이터를 중심으로 상품을 소개하는 방식은 해외 시장에서도 충분한 경쟁력을 가질 수 있다고 본다”고 강조했다. 강승연 기자