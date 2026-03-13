美・이란 ‘강 對 강’에 글로벌 쇼크 모즈타바 선임 후 첫 성명 ‘초강경’ 브렌트유 2022년 후 첫 100달러대 IEA “사상 최대의 원유 공급 차질” 비축유 4억배럴 방출 효과 제한적 美, 러시아산 원유 판매 한시 허용

이란의 새 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 호르무즈 해협 봉쇄를 의지를 재확인하고 미국·이스라엘에 초강경 대응을 선언하면서, 12일(현지시간) 국제유가가 하룻새 9% 넘게 급등했다.

이날 ICE선물거래소에서 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 전장보다 9.2%나 올라 배럴당 100.46달러로 마감했다. ▶관련기사 2·3·4·6·17면

국제 유가의 기준인 브렌트유는 지난 9일에도 장중 배럴당 100달러선을 넘었다. 당시는 잠시 100달러를 넘었다 이내 다소 내려간 가격으로 장을 마감했다. 종가 기준으로 100달러선이 넘은 것은 지난 2022년 8월 이후 3년 7개월 만에 처음이다.

뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전장보다 9.7% 급등한 배럴당 95.73로 장을 마감했다.

이는 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 날로 격화되고, 전 세계 원유 공급을 옥죄는 호르무즈 해협 봉쇄가 풀리기 어려울 것이란 전망이 낳은 결과다.

모즈타바는 이날 국영TV를 통해 최고지도자 선출 이후 처음으로 공식 성명을 발표하면서 “적(미국·이스라엘)을 압박하는 수단으로서 호르무즈 해협 봉쇄라는 지렛대를 계속 사용해야 한다”고 강조했다. 그는 “적이 경험하지 못했고 취약한 ‘제2의 전선’을 형성하는 것에 대한 검토가 끝났다”며 전선을 넓히겠다는 의지도 밝혔다.

이란 최고 지도자가 전 세계 원유 물동량의 20%가 지나는 요충지를 볼모로 삼고, 미국·이스라엘 서방을 압박하겠다는 의지를 재확인한 것이다.

미국은 자국 해군이 호르무즈 해협을 통과하려는 선박들을 호송하겠다고 밝혔지만, 그 시점은 아직 정확히 정하지 못하고 있다. 크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 이날 미 CNBC 방송 인터뷰에서 현재 미 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 호위할 준비가 돼 있지 않다고 말했다. 그는 이달 말에는 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 미 해군이 호위할 가능성이 크다고 덧붙였지만, 업계에서는 실효성 논란이 일고 있다.

국제에너지기구(IEA)는 이날 공개한 월간 보고서에서 “중동 전쟁이 글로벌 석유 시장 역사상 최대 규모의 공급 차질을 초래하고 있다”며 호르무즈 해협을 통한 원유, 석유제품 수송량이 전쟁 전 하루 약 2000만 배럴에서 극소량으로 줄었다고 진단했다. 전날 IEA가 밝힌 전략 비축유 4억 배럴을 방출 소식도 유가를 안정시키지는 못했다.

미국 정부는 추가적인 시장 안정 조치도 내놨다. 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이날 오전 0시1분 이전 선박에 선적된 러시아산 원유와 석유제품에 대해 오는 4월11일까지 판매를 허용하는 일반 면허를 발급했다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관은 엑스(X·옛 트위터)에 “현재 해상에 묶여 있는 러시아산 석유가 글로벌 시장에 도달할 수 있도록 일시적인 승인을 제공한다”고 밝혔다. 그는 “이번 조치는 이미 운송 중인 물량에만 적용되는 제한적 조치이며 러시아 정부에 의미 있는 재정적 이익을 제공하지 않을 것”이라고 덧붙였다.

미국 에너지부도 전략비축유 1억7200만 배럴을 다음 주부터 약 120일 동안 순차적으로 시장에 공급할 계획이라고 밝혔다. 중동 전쟁으로 원유 공급 불안이 확대되면서 미국 정부의 유가 안정 조치가 잇따라 나오고 있다.

도현정·서지연 기자