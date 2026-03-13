[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시는 유네스코 세계문화유산인 경주 양동마을의 역사적 가치 보존과 주민 정주환경 개선을 위해 올해 보수·정비사업을 추진한다고 13일 밝혔다.

양동마을은 1984년 국가민속유산 제189호로 지정된 전통 역사마을로, 2010년 유네스코 세계문화유산에 등재됐다.

경주시 강동면 양동리 일원에 위치하며 지정 면적은 96만 9115㎡다. 지난해 12월 말 기준 131가구 200명이 거주하고 있으며 441동의 전통 건축물이 남아 있다.

경주시는 올해 총사업비 22억 7400만 원(국비 15억 5850만원 포함)을 투입해 양동마을 보존과 관리 강화를 위한 7개 보수·정비사업을 추진할 계획이다.

주요 사업은 퇴락가옥 정비공사(14가옥), 초가 이엉잇기 사업(107가구 242동), 흰개미 방제, 두곡고택 보수공사, 송첨종택 모니터링 용역, 이향정·사호당 고택 보수 실시설계 용역 등이다.

특히 노후되거나 훼손된 전통가옥을 정비하고 초가 지붕 유지관리와 해충 방제를 실시하는 등 문화유산의 원형 보존과 구조 안전 관리에 중점을 둘 방침이다. 이와 함께 주민 생활환경 개선과 관광객 안전 확보를 위한 주변 환경 정비도 병행해 추진한다.

경주시는 이번 사업이 양동마을의 전통 경관을 보존하는 동시에 주민 정주환경을 개선하고 문화유산 관광 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

주낙영 경주시장은 “양동마을은 우리나라를 대표하는 전통 역사마을이자 세계가 인정한 문화유산인 만큼 체계적인 보수·정비로 문화유산의 가치를 높이고 정주여건도 개선하겠다”고 말했다.