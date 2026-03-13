브랜드 광고 캠페인 ‘인류의 호재’ 공개 복잡한 정보, 정교하게 분석해 제공

[헤럴드경제=김지윤 기자] 토스증권은 모바일트레이딩시스템(MTS) 출범 5주년을 맞아 오는 15일부터 브랜드 광고 캠페인 ‘인류의 호재’ 편을 공개한다고 13일 밝혔다.

이번 캠페인은 토스증권이 지향하는 ‘투자의 힘을 모두에게’라는 브랜드 정체성을 담았다.

광고 영상은 일상에 쏟아지는 방대한 정보와 데이터 속에서 유의미한 투자 정보를 가려내는 것이 어려운 개인투자자의 고충에 주목했다.

토스증권의 인공지능(AI) 서비스가 복잡한 정보를 정교하게 분석해 투자자에게 꼭 필요한 정보를 제공해주는 과정을 담았다.

토스증권은 온·오프라인의 다양한 채널을 통해 새로운 브랜드 광고를 선보일 예정이다. 오는 15일부터 지상파와 케이블TV, 유튜브 등 주요 매체에서 순차적으로 공개한다.

송승원 토스증권 UX총괄은 “지난 5년간 개인 투자자를 위한 모바일 주식투자의 표준을 제시해 왔던 것 처럼, 모든 개인투자자가 투자의 주도권을 갖고 주체적인 투자 판단을 내릴 수 있는 환경을 함께 만들어 나갈 것”이라고 말했다.