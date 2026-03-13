서울 소재 업체 대표 폭행·협박 의혹 제기 노동부 감독관 8명 투입…직장 내 괴롭힘·폭행 여부 조사

[헤럴드경제=김용훈 기자] 노동당국이 서울의 한 신재생에너지 기업 대표의 직원 폭행·협박 의혹과 관련해 특별근로감독에 착수했다. 사무실에서 야구방망이를 휘두르고 흉기로 위협했다는 보도가 나오면서 노동관계법 위반 여부를 전면 점검하겠다는 것이다.

13일 고용노동부에 따르면 최근 언론에서 서울 소재 신재생에너지 기업 ‘ㅇ’의 대표가 직원들이 함께 있는 사무실에서 야구방망이를 휘두르며 위협하고 “흉기로 찌르겠다”는 등의 폭언을 했다는 의혹이 제기되자 이날부터 특별감독을 실시한다.

이번 감독은 서울지방고용노동청 광역노동기준감독과와 서울관악지청 노동기준감독과가 합동으로 진행한다. 감독관 8명으로 구성된 합동 감독팀이 투입돼 신속하고 면밀한 점검을 실시할 예정이다.

노동부는 감독 과정에서 근로기준법 제8조의 ‘폭행 금지’ 위반 여부와 직장 내 괴롭힘 금지 규정(제76조의2) 적용 가능성을 중점적으로 살펴볼 방침이다. 이와 함께 임금체불, 근로시간 등 노동관계법 전반에 대한 위반 여부도 함께 점검할 계획이다.

김영훈 노동부 장관은 “언론에 보도된 영상은 상상하기 어려울 정도로 충격적인 일”이라며 “노동자의 권리 침해를 넘어 인간의 존엄성을 해치는 행위로 묵과할 수 없는 중대한 범죄”라고 밝혔다. 이어 “다수의 피해가 의심되는 만큼 특별감독을 통해 철저히 진상을 규명하고 유사 사례가 재발하지 않도록 무관용 원칙으로 엄정 조치하겠다”고 말했다.

노동부는 이번 감독 결과 위법 사항이 확인될 경우 사법 조치 등 엄정 대응할 방침이다.