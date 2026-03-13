[헤럴드경제=이원율 기자]가족은 박성배(41) 씨를 자상했던 사람으로 기억했다. 주변 사람을 잘 챙기는 따뜻한 사람으로 회상했다. 어린 딸과 아내를 위해 회사에서 퇴근하면 아이를 돌봐주고, 그렇게 잠들 때까지 안아주던 아빠이자 남편이었다고 했다.

13일 한국장기조직기증원에 따르면 지난 1월30일 동아대학교병원에서 박 씨가 뇌사 상태에서 심장, 폐, 간장, 양쪽 신장을 각각 기증했다.

생후 60여일 된 딸아이의 자상한 아빠는 그렇게 5명에게 새 생명을 선물하고 세상을 떠났다.

박 씨는 지난 1월19일 자다가 갑자기 두통을 호소해 병원으로 옮겨졌다. 의료진의 적극적인 치료가 있었지만 의식을 회복하지 못해 뇌사 상태에 이르렀다.

가족은 박 씨가 깨어날 가능성이 없다는 이야기를 접하고, 삶의 마지막에 다른 생명을 살리는 좋은 일을 하자는 뜻을 모아 기증에 동의했다.

생후 60여일로 갓 태어난 딸이 커서 아빠를 돌아봤을 때 숭고한 나눔을 실천한 좋은 사람으로 기억할 수 있기를 바라는 마음에서였다.

박 씨의 아내 임현정 씨는 “우리는 걱정하지마. 내가 우리 딸 오빠 몫까지 사랑 많이 주면서 잘 키울게. 나중에 다시 만나면 그때 나에게 수고했다고 한마디만 해줘”라며 “많이 보고 싶어. 그리고 많이 사랑해”라며 마지막 인사를 건넸다.