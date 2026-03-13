글로벌 시장조사기관 IDC 발표 2025년 연간 출하량 580만대 시장 점유율 17.7% 기록

[헤럴드경제=박지영 기자] 중국 로봇청소기 기업 로보락이 가정용 청소 로봇 시장에서 점유율 1위를 기록했다고 13일 밝혔다.

글로벌 시장조사기관 IDC가 발표한 ‘2025년 전세계 분기별 스마트 청소 로봇 추적 보고서(Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker)’에 따르면 로보락은 로봇청소기와 로봇 잔디깎이 등을 포함한 가정용 청소 로봇 전체 카테고리에서 연간 출하량 580만대로 시장 점유율 17.7%를 기록하며 점유율 1위를 기록했다.

로보락은 2023년 3분기 이후 점유율 1위를 유지하고 있으며, 지난해 하반기에는 출하량 기준 시장 점유율 27%를 기록하기도 했다. 또한 한국, 미국, 독일 로봇청소기 시장에서도 1위를 차지했다.

IDC에 따르면 전 세계 가정용 청소 로봇 출하량은 빠르게 증가하고 있는 것으로 나타났다. 2025년 글로벌 가정용 청소 로봇 출하량은 약 3272만대로 전년 대비 20.1% 증가했으며, 이 중 로봇청소기 제품군은 전년 대비 17.1% 상승하며 시장 성장을 주도했다.

IDC는 글로벌 청소 로봇 시장이 제품 혁신과 AI 기술력을 중심으로 경쟁이 심화될 것으로 전망했다. 향후 멀티 센서 융합, 자율 의사 결정, 공간 인식 등 AI 기반 기능을 중심으로 경쟁이 더욱 심화될 것으로 내다봤다.

로보락 관계자는 “적극적인 R&D 투자와 제품 포트폴리오 확장으로 3년 연속 글로벌 로봇청소기 시장 1위라는 성과를 얻게 됐다”며 “AI 기반 청소 알고리즘과 로보틱스 기술을 지속적으로 발전시키며 글로벌 청소 로봇 시장에서의 리더십을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.