항공운임 10%·맘시터 이용권 50% 할인
위탁 수하물 기본 23kg 2개 제공
[헤럴드경제=권제인 기자] 에어서울이 아이돌봄 서비스 제공 플랫폼 ‘맘시터’와 제휴해 괌 노선 이용객을 위한 가족 여행 지원 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다.
맘시터는 육아에 도움이 필요한 부모와 검증된 아이돌보미를 연결해 주는 플랫폼으로, 돌봄 서비스를 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 돕는다.
이번 제휴는 가족 여행지로 적합한 괌 여행을 준비하는 부모들을 지원하기 위해 마련됐다. 최근 3개월 간 탑승객 데이터를 분석한 결과, 인천~괌 노선 항공편 1편당 만 12세 미만 유·소아 탑승객 비중이 평균 16%를 차지하는 등 에어서울의 괌 노선은 가족 단위 여행 수요가 높은 것으로 나타났다.
이에 따라 항공권 및 맘시터 서비스 이용권 할인 혜택을 통해 가족 여행 경비를 줄이고, 육아 도움도 받을 수 있도록 했다.
먼저 맘시터 회원에게는 에어서울 인천~괌 노선 항공 운임 10% 할인 코드가 제공된다. 맘시터 기존 회원과 신규 회원 모두에게 적용되며, 할인코드는 맘시터 커뮤니티 공지사항에서 확인할 수 있다.
또한 에어서울 홈페이지에서 인천~괌 노선 항공권을 구매한 고객 중 신청자에 한해 맘시터 이용권 50% 할인 쿠폰이 제공된다.
특히 이번 프로모션을 통해 항공권을 구매한 고객은 1인당 23kg의 수하물을 2개까지 무료로 위탁할 수 있어 아이와 함께하는 여행에서 늘어나는 짐 부담을 줄일 수 있도록 했다.
에어서울 관계자는 “괌 노선은 가족 단위 여행객의 이용 비중이 높은 만큼 보다 유용한 혜택을 제공하고자 맘시터와 제휴 프로모션을 마련했다”며 “여행 준비와 육아 과정에서 실질적인 도움이 되기를 기대한다”라고 전했다.
eyre@heraldcorp.com