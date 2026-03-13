항공운임 10%·맘시터 이용권 50% 할인 위탁 수하물 기본 23kg 2개 제공

[헤럴드경제=권제인 기자] 에어서울이 아이돌봄 서비스 제공 플랫폼 ‘맘시터’와 제휴해 괌 노선 이용객을 위한 가족 여행 지원 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다.

맘시터는 육아에 도움이 필요한 부모와 검증된 아이돌보미를 연결해 주는 플랫폼으로, 돌봄 서비스를 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 돕는다.

이번 제휴는 가족 여행지로 적합한 괌 여행을 준비하는 부모들을 지원하기 위해 마련됐다. 최근 3개월 간 탑승객 데이터를 분석한 결과, 인천~괌 노선 항공편 1편당 만 12세 미만 유·소아 탑승객 비중이 평균 16%를 차지하는 등 에어서울의 괌 노선은 가족 단위 여행 수요가 높은 것으로 나타났다.

이에 따라 항공권 및 맘시터 서비스 이용권 할인 혜택을 통해 가족 여행 경비를 줄이고, 육아 도움도 받을 수 있도록 했다.

먼저 맘시터 회원에게는 에어서울 인천~괌 노선 항공 운임 10% 할인 코드가 제공된다. 맘시터 기존 회원과 신규 회원 모두에게 적용되며, 할인코드는 맘시터 커뮤니티 공지사항에서 확인할 수 있다.

또한 에어서울 홈페이지에서 인천~괌 노선 항공권을 구매한 고객 중 신청자에 한해 맘시터 이용권 50% 할인 쿠폰이 제공된다.

특히 이번 프로모션을 통해 항공권을 구매한 고객은 1인당 23kg의 수하물을 2개까지 무료로 위탁할 수 있어 아이와 함께하는 여행에서 늘어나는 짐 부담을 줄일 수 있도록 했다.

에어서울 관계자는 “괌 노선은 가족 단위 여행객의 이용 비중이 높은 만큼 보다 유용한 혜택을 제공하고자 맘시터와 제휴 프로모션을 마련했다”며 “여행 준비와 육아 과정에서 실질적인 도움이 되기를 기대한다”라고 전했다.