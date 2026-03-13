[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 오는 16일부터 27일까지 50세 이상 어르신을 대상으로 ‘2026년 하하캠퍼스 프로그램’ 상반기 수강생을 모집한다고 13일 밝혔다.

교육 기간은 4월 6일부터 7월 3일까지 12주간이며, 교육 장소는 부산가톨릭대학교 내 하하캠퍼스 교육관과 체육시설이다. 이번 프로그램은 시가 지난해 12월 문화체육관광부 ‘2026 어르신 스포츠강좌 프로그램’ 공모 사업에 선정돼 3년간 국비 3억원을 확보함에 따라, 생활체육 콘텐츠를 대폭 강화한 것이 특징이다.

시는 하하캠퍼스 프로그램으로 총 33개 강좌를 운영하며, 강좌는 크게 ‘스포츠 프로그램’과 ‘에듀 프로그램’으로 구분된다.

‘스포츠 프로그램’은 최근 어르신 사이에서 수요가 늘어나고 있는 피클볼·테니스·탁구·포켓볼·그라운드골프·걷기(트래킹) 등의 인기 종목을 수준별로 초·중급반으로 세분화해서 운영된다. ‘에듀 프로그램’은 정리수납·반려동물 수제간식 등 시 정책(디자인, 반려동물)과 연계한 강좌와 인공지능(AI) 디지털 활용·시니어 강사 양성·시니어모델 등 자기 계발 강좌로 운영된다.

50세 이상 부산 시민이라면 누구나 홍보물 내 큐알(QR)코드 또는 부산가톨릭대학교 누리집(www.cup.ac.kr)을 통해 수강 신청할 수 있다. 수강료는 강좌당 3만원이며, 기초생활수급자는 면제, 장애인·국가유공자 등은 50% 감면된다.