놀유니버스·코나아이와 협력 공항 환전소서 수령, 교통카드도

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 지난 5일 놀유니버스, 코나아이와 외국인 고객 전용 선불카드 기반 금융서비스 제공을 위한 업무제휴(MOU)를 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 제휴는 한국을 방문하는 외국인 관광객의 결제 편의성과 금융 접근성을 높이기 위해 추진됐다.

3사는 외국인 전용 선불카드 서비스를 공동으로 선보일 예정이다. 다음달 출시를 목표로 시스템 연동과 제휴 인프라 구축을 추진한다.

서비스는 놀유니버스가 운영하는 여행·티켓·체험 플랫폼 ‘NOL 월드’를 통해 공연 티켓, 관광 패키지와 결합한 상품과 카드만 별도로 구매하는 일반형 상품으로 제공된다.

국내 카드 결제 인프라를 보유한 코나아이를 통해 교통카드 기능은 물론 온오프라인 가맹점 결제가 가능하다. 외국인 관광객이 자주 이용하는 주요 가맹점에서 특별 혜택도 제공할 예정이다.

우리은행은 외국인 관광객이 입국하자마자 카드를 바로 사용할 수 있도록 인천공항 환전소에서 선불카드를 내주고 국내 사용 시 업계 최고 수준의 환율 우대 혜택을 제공할 계획이다. 또한 은행이 보유한 무인환전기와 현금자동입출금기(ATM)를 통해 환전··충전 서비스를 지원할 예정이다.

3사는 향후 추가 금융 기능을 확대해 외국인 특화 금융서비스 경쟁력을 지속 강화할 계획이다. 우리은행 관계자는 “글로벌 고객을 위한 금융서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.