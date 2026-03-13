중기중앙회, 탁재훈·김나희·소유미 위촉 신규광고 ‘우리사장님 곁에 언제나’ 13일 송출 김기문 “홍보대사들과 소기업·소상공인 응원”

[헤럴드경제=강문규 기자] 중소기업중앙회가 방송인 탁재훈과 가수 김나희·소유미를 노란우산의 새로운 홍보대사로 12일 위촉했다. 노란우산의 새 얼굴로 활동하게 된 세 명의 홍보대사는 다양한 분야에서 활약하는 멀티 엔터테이너로서 각기 다른 매력으로 노란우산 브랜드 이미지를 알릴 예정이다.

전 연령대에서 인지도가 높은 탁재훈은 특유의 재치와 친근함으로 노란우산의 대중적 인지도를 제고할 것으로 기대된다. 탁재훈은 2017년부터 노란우산에게 가입해 현재까지 유지하고 있다. 김나희와 소유미는 차세대 트로트 여신으로 건강하고 밝은 에너지를 통해 주요 가입층인 소기업·소상공인들에게 친숙하게 다가갈 인물로 평가된다.

신규 광고는 13일부터 TV와 라디오를 통해 만나볼 수 있다.새로운 홍보대사와 가입자 모델이 함께 출연하는 올해 노란우산 신규 광고는 ‘우리 사장님 곁에 언제나, 노란우산’을 주제로 제작됐다. 창업부터 성장, 위기까지 소기업·소상공인이 사업을 운영하며 겪는 모든 순간에 ‘노란우산이 늘 함께한다’는 위로와 희망의 메시지를 담았다.

이번 광고의 가장 큰 특징은 소기업·소상공인에게 꿈과 재능을 펼칠 기회를 제공하기 위해 매년 선발하는 ‘노란우산 홍보모델’이 주인공으로 참여한다는 점이다.

김기문 중기중앙회장은 “대중에게 큰 사랑을 받는 홍보대사와 함께 노란우산이 소기업·소상공인 사장님들 곁에서 늘 응원한다는 메시지를 전하겠다”며 “다양한 홍보활동을 통해 더욱 친근하게 다가가겠다”고 말했다.

노란우산은 소기업·소상공인이 폐업이나 노령 등 생계위협으로부터 생활 안정을 기하기 위한 퇴직금 제도로 중기중앙회가 2007년부터 운영하고 있다.

지난해에만 26만여명이 새로 가입했으며, 현재 누적 가입자 수는 327만 명을 넘어섰다. 또한 작년 한 해 동안 폐업자 10만 5000여명에게 약 1조 5000억원을 지급하며 소기업·소상공인을 위한 대표적인 사회안전망으로 자리 잡고 있다. 가입 대상은 업종별 연평균 매출액 15억~140억원 이하 개인사업자 또는 법인 대표자이며, 연예인과 같은 프리랜서, 세무사, 변호사 등 전문직, 배달기사, 택배기사 등 특수고용직도 가입할 수 있다.

가입 방법도 다양하다. 시중은행을 방문하거나 각 은행의 모바일뱅킹 앱을 통해 가입할 수 있고, 직접 방문이나 온라인 이용이 어려운 경우 전문 상담사가 직접 찾아가는 서비스도 제공된다. 특히, 노란우산 공식 홈페이지와 모바일 앱을 이용하면 주말 관계없이 언제 어디서나 가입할 수 있다.