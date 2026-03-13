[헤럴드걍제=장연주 기자] 한국 떡볶이 프랜차이즈 ‘두끼’의 대만 법인이 현지에서 ‘혐한 마케팅’을 진행해 논란이 일고 있다.

12일 업계에 따르면, 두끼 대만 공식 SNS 계정엔 무릎을 꿇은 남성이 종이를 들고 사과하는 사진 여러 장이 올라왔다.

남성이 들고 있는 종이에는 “점수를 조작해서 미안하다”, “대인은 떡볶이를 탓하지 않는다” 등의 문구가 적혀 있다. 그러면서 3월 말까지 2인 세트를 540대만달러(한화 약 2만5000원)에 판매한다는 내용을 덧붙였다.

문제는 홍보물에 명시된 ‘540’이라는 숫자와 ‘조작’이라는 표현이다. 숫자 ‘540’은 지난 8일 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그에서 대만이 한국을 5대4로 이긴 경기 결과를 떠올리게 한다. 이에 정당한 승부 끝에 나온 결과에 대해 ‘조작’이라는 표현으로 한국 야구 대표팀의 명예를 실추시켰다는 비난이 쏟아졌다.

여기에 게시물에 사용된 ‘무릎 꿇는 사과 사진’은 대만 온라인 커뮤니티에서 “공정하지 못해 미안하다. 그런데 어쩌라고”라는 식의 비아냥 의미로 쓰이는 밈(Meme·온라인 파생 콘텐츠)으로 알려져 논란이 더욱 거세졌다.

해당 글에는 “돈을 벌기 위해 혐오 정서를 마케팅에 이용했다”, “한국 음식을 팔면서 어떻게 마케팅을 이렇게 할 수가 있냐” 등 비난 댓글이 달렸다.

논란이 커지자 두끼 본사는 입장문에서 “해당 이벤트는 본사와 무관하게 진행된 것으로, 내용을 인지한 후 즉시 현지 파트너사에 게시물 삭제를 요청하고 재발방지를 위한 엄중한 주의를 전달했다”고 밝혔다.

앞서 지난 9일 WBC 8강 진출을 앞두고 한국 야구 대표팀은 조별리그 마지막 경기에서 호주를 상대했다. 이날 경기에서 한국이 8점, 호주가 3점을 내면 실점률에서 가장 앞선 대만이 8강에 진출하는 상황이었다.

하지만 호주와의 경기에서 한국이 7-2로 승리하면서 대만이 조별리그에서 탈락하자, 일부 대만 야구팬들이 한국 대표팀 문보경의 SNS에 “고의적 삼진 아웃” 등 소위 점수 조작 의혹을 제기한 바 있다.