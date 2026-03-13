한우 도매가 20% 급등…수입소고기 가격은 오히려 하락 사육 마릿수 감소 영향…올해도 가격 강세 전망

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한우 가격이 급등하면서 가정 내 한우 소비가 줄어든 것으로 나타났다.

도축 마릿수 감소로 가격이 상승한 영향이다. 반면 수입 소고기 가격은 상대적으로 안정세를 보이면서 소비 흐름이 엇갈리는 모습이다.

13일 한국농촌경제연구원 농업관측센터에 따르면 올해 1월 가정 내 한우 고기 평균 구매량은 327g으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간 360g보다 9% 감소한 수준이다.

같은 기간 전체 소고기 평균 구매량은 446g으로 전년과 비슷한 수준을 유지했다. 한우 가격 상승이 소비 감소로 이어진 것으로 풀이된다.

외식 시장에서도 비슷한 흐름이 나타났다. 지난 1월 소고기 외식 점포당 매출량 지수는 전년 대비 5.5포인트 하락했다.

가격 상승은 공급 감소 영향이 크다. 올해 1월 한우 도매가격(거세우)은 ㎏당 2만2050원으로 지난해보다 18.4% 상승했고, 평년 대비로도 15.1% 높은 수준을 기록했다. 2월 도매가격은 지난해보다 약 20% 상승했다.

도매가격 상승은 소비자가격에도 반영됐다. 지난 2월 한우 1등급 등심 소비자가격은 100g당 9946원으로 전년보다 5.2% 올랐다. 반면 미국산 냉동 갈비 소비자가격은 100g당 4376원으로 같은 기간 3.5% 하락했다.

수입 소고기 물량은 소폭 늘었다. 올해 1~2월 소고기 수입량은 7만1000t으로 전년 대비 0.5% 증가했다. 미국산 수입은 줄고 호주산 수입은 늘었다. 같은 기간 평균 소고기 수입단가는 ㎏당 8.3달러로 지난해보다 7.2% 상승했다.

한우 가격 강세는 당분간 이어질 전망이다.

농촌경제연구원은 올해 한우 도매가격이 지난해보다 6.9%가량 오른 ㎏당 2만1000원 안팎을 기록할 것으로 전망했다. 올해 2분기 도매가격은 지난해보다 11.7%, 평년보다 5.2% 높은 ㎏당 2만500원 수준이 될 것으로 예상된다.

공급 감소 흐름도 이어질 것으로 보인다. 한우 사육 마릿수는 지난해 9월까지 330만 마리를 넘었지만 지난해 12월 319만7000마리로 줄었다. 올해 말까지 약 3만 마리가량 추가 감소할 전망이다.

농촌경제연구원은 사육 마릿수 감소 영향으로 한우 가격 강세가 당분간 이어질 가능성이 크다고 분석했다.