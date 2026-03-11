HBM 공급 확대 요청 전망…네이버와 AI 데이터센터 협력 타진

[헤럴드경제=김유진 기자] 글로벌 인공지능(AI) 가속기 시장에서 엔비디아에 이어 2위를 차지하고 있는 AMD의 리사 수 최고경영자(CEO)가 한국을 찾아 삼성전자와 네이버 등 국내 주요 기업들과 협력 방안을 논의할 것으로 알려졌다.

11일 업계에 따르면 수 CEO는 오는 18일 한국을 방문할 예정인 것으로 전해졌다. 2014년 AMD CEO에 취임한 이후 한국을 찾는 것은 이번이 처음이다.

수 CEO는 방한 기간 동안 최수연 네이버 대표와 만나 인공지능 관련 협력 방안을 논의할 것으로 알려졌다. 이재용 삼성전자 회장과의 회동 가능성도 제기된다.

AMD는 최근 오픈AI, 메타 등 글로벌 빅테크 기업을 주요 고객사로 확보하며 AI 가속기 시장에서 엔비디아를 추격하고 있다. 이런 상황에서 수 CEO가 이 회장을 만나 AI 가속기 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM) 공급 확대를 요청할 가능성이 거론된다.

삼성전자는 지난달 6세대 HBM 제품인 HBM4를 세계 최초로 양산 출하하며 차세대 메모리 시장 선점에 나섰다. 이 제품은 최선단 공정인 1c D램(10나노 6세대)을 적용해 안정적인 수율과 고성능을 동시에 확보했다는 평가가 나온다.

현재 삼성전자는 엔비디아에 HBM4를 공급하는 한편 AMD에도 이전 세대 HBM을 공급하고 있다. 향후 AMD의 차세대 AI 가속기에 HBM4가 탑재될 경우 기존 협력 관계를 이어온 삼성전자가 주요 공급사로 채택될 가능성이 있다는 관측이 나온다.

수 CEO는 또 네이버와의 협력 가능성도 타진할 것으로 보인다. 네이버는 데이터센터 확장과 함께 ‘소버린 AI’ 구축 전략을 추진하고 있어, AI 인프라 구축 과정에서 AMD의 반도체 공급 협력이 이뤄질 가능성이 제기된다.