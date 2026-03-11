윤호중 행안장관 주재 대책회의 개최…문체부, 복지부, 서울시 등 참석

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 11일 윤호중 장관 주재로 ‘방탄소년단(BTS) 컴백행사 인파 안전관리 관계기관 대책회의’를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의에는 행안부를 비롯해 문화체육관광부, 보건복지부, 서울시(중구·종로구), 서울경찰청, 서울소방재난본부, 서울교통공사 등이 참석했다.

이번 회의는 서울 광화문 일대에서 열릴 예정인 BTS 컴백행사에 국내·외 티켓을 받은 관람객 2만여 명을 포함해 대규모 인파가 몰릴 것으로 예상됨에 따라 안전사고 예방을 위한 기관별 대책을 점검하기 위해 마련됐다.

이날 회의에서는 각 기관에서 발표한 인파 안전관리 대책을 공유하고, 인파 밀집으로 인한 안전사고를 예방하기 위해 기관 간 협력 방안을 논의했다.

19일과 20일에는 민·관이 참여하는 ‘정부합동안전점검단’을 구성해 행사 전반의 안전관리 실태를 사전 점검하고, 행사 전 윤 장관은 직접 행사 현장을 돌며 인파사고 발생 위험이 큰 장소를 최종 점검할 예정이다.

정부서울청사에 현장상황실을 운영해 행사 진행 상황을 각 기관이 실시간으로 공유하고, 주요 인파밀집 지점에는 행안부 현장상황관리관(과장급 이상)을 파견해 현장 인파관리를 지원한다.

문체부는 공연 안전을 위한 자문과 무대시설·객석 점검을 실시하고, 복지부는 응급 환자 발생에 대비해 보건소 신속대응반과 재난의료지원팀(DMAT) 출동체계를 사전에 구축하기로 했다.

경찰은 행사장 주변 질서 유지와 치안 확보, 대테러 방지 활동에 주력하고, 소방은 구조·구급 요원과 구급차를 현장 곳곳에 배치해 안전사고 발생에 대비한다.

서울시는 시민안전대책본부를 가동해 안전관리계획 이행 여부를 확인하고, 화장실, 외국인 안내 등 편의 지원, 불법 노점·주정차 등 무질서 행위 정비를 비롯한 행사 진행 전반을 지원한다.

행사장 인근에 안전 안내 문자를 발송하고, 주변 건물 대형 전광판을 활용해 안전 수칙 영상을 송출한다.

정부는 이번 행사 이후에 예정된 고양시(4월), 부산시(6월) 등 BTS 월드투어 국내 공연도 대규모 인파 밀집에 대비해 안전관리를 이어갈 방침이다.

윤호중 행안부 장관은 “정부는 행사를 즐기는 모두의 안전을 최우선에 두고, K-컬쳐 위상에 걸맞은 ‘K-안전’을 전 세계에 알릴 수 있도록 행사 현장 안전 확보에 총력을 기울이겠다”며 “전 세계가 지켜보는 이번 행사에 여러분 한 분 한 분이 안전의 주인공이라는 마음으로, 성숙한 안전의식을 발휘해 현장의 질서유지에 적극 협조해 주시기를 바란다”고 밝혔다.