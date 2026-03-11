[헤럴드경제=김보영 기자] 스타벅스가 국내 식음료 리테일 브랜드 가운데 ‘한국인이 가장 많은 금액을 결제한 브랜드’ 1위를 차지했다. 결제 횟수는 메가커피가 가장 높은 것으로 나타났다.

11일 실시간 앱·결제 데이터 기반 시장·경쟁사 분석 솔루션 와이즈앱·리테일에 따르면 한국인의 신용카드와 체크카드 결제 데이터를 표본 조사한 결과, 지난 6개월(2025년 9월~2026년 2월) 동안 한국인이 가장 많은 금액을 결제한 식음료 브랜드는 ‘스타벅스’로 나타났다.

스타벅스 결제 추정 금액을 100으로 환산하면, 파리바게뜨·파리크라상(95.6), 메가커피(53.5), 맥도날드(52.9), 투썸플레이스(45.7), 롯데리아(35.6), 컴포즈커피(31.6), 버거킹(29.5), 뚜레쥬르(29.3), 쿠우쿠우(25.4), 맘스터치(25.2) 순으로 집계됐다. 이어 배스킨라빈스·던킨도너츠(23.5), 이디야커피(20.1), 서브웨이(19.0), 아웃백스테이크하우스(18.4)가 뒤를 이었다.

같은 기간 월평균 결제횟수 기준으로는 메가커피가 3600만회로 가장 많았다. 이어 파리바게뜨·파리크라상과 컴포즈커피가 각각 2300만회, 스타벅스는 2000만회로 집계됐다.

맥도날드는 1700만회, 투썸플레이스는 1200만회를 기록했다. 이어 빽다방과 롯데리아가 각각 900만 회, 버거킹과 이디야커피가 각각 800만회로 조사됐다. 또 뚜레쥬르와 배스킨라빈스·던킨도너츠는 각각 700만회, 맘스터치는 600만회, 텐퍼센트커피는 600만회, 하삼동커피는 500만회로 각각 집계됐다.

재결제율(같은 브랜드를 다시 결제한 비율) 역시 메가커피가 가장 높았다. 메가커피의 재결제율은 45.4%로, 절반에 가까운 수치를 기록했다. 메가커피를 이용한 고객의 절반 가까이는 다시 메가커피를 찾는다는 뜻이다.

이어 컴포즈커피(41.9%), 맥도날드(38.9%), 스타벅스(36%), 파리바게뜨·파리크라상(34.1%), 빽다방(33.2%), 버거킹(32.3%), 한솥도시락(31.5%), KFC(28.5%), 롯데리아(25.7%)로 순으로 나타났다.

한편 이번 조사는 와이즈앱·리테일이 한국인의 신용카드와 체크카드 결제 데이터를 바탕으로 결제 금액을 추정한 결과다. 계좌이체, 현금거래, 상품권 결제와 온라인·오프라인 쇼핑몰 및 배달 앱 등 플랫폼을 통한 결제금액은 포함되지 않았다.