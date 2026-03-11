불당지구 학원가, 상업시설 인접 아산·천안 주요 산단 이동도 편리

[헤럴드경제=신혜원 기자] GS건설은 아산신도시센트럴시티 도시개발사업 내 조성되는 ‘아산탕정자이 메트로시티(A3블록)’를 3월 분양할 예정이라고 11일 밝혔다.

아산탕정자이 메트로시티는 충청남도 아산시 탕정면 호산리 26번지 일원에 들어서며, 총 1638가구(지하 3층~지상 35층, 총 12개 동)로 앞서 공급된 아산탕정자이 퍼스트시티(A1블록)와 아산탕정자이 센트럴시티(A2블록)와 합치면 총 3673가구에 달하는 대규모 단지를 형성하게 된다.

전용면적별 분양 가구수는 ▷59㎡A 132가구 ▷59㎡B 34가구 ▷84㎡A 963가구 ▷84㎡B 334가구 ▷84㎡C 66가구 ▷84㎡D 66가구 ▷84㎡E 31가구 ▷125㎡PA 6가구 ▷125㎡PB 5가구 ▷125㎡PC 1가구다.

아산탕정자이 메트로시티는 불당지구의 인프라와 아산탕정2 도시개발사업(예정)의 핵심 입지에 위치하고 있어 천안 불당동의 학원가, 상업시설 등을 편리하게 이용할 수 있게 된다. 아산·천안의 주요 산업단지로의 이동도 편리하며, 탕정·천안 제2·3·4일반산업단지 등도 쉽게 오갈 수 있다.

교통 및 생활 인프라도 우수하다. 삼성로, 음봉로 등을 통해 단지 진·출입이 용이하고, 1호선 아산역과 KTX·SRT가 정차하는 천안아산역이 인접해 있어 서울 및 수도권으로의 접근성이 뛰어나다. 또한 갤러리아 백화점, 코스트코, 대형 쇼핑몰 등 풍부한 생활 편의시설을 가깝게 누릴 수 있고, 근린공원도 단지 동측에 계획돼 있다.

구역 내 초등학교 부지(예정)가 있으며, 탕정중, 탕정고(계획), 충남외고 등으로 통학이 가능하다.

차별화된 설계도 갖췄다. 전 가구를 남향 위주로 배치해 채광과 통풍 효율을 극대화했으며, 일부 가구에는 4베이(Bay) 판상형 구조와 3면 발코니 설계를 적용했다. 집안 곳곳에 팬트리, 드레스룸 등 넉넉한 수납공간을 마련해 공간 활용도를 높였다.

자이(Xi)의 커뮤니티 시설인 ‘클럽 자이안’에는 피트니스클럽, 골프연습장, GX룸, 사우나, 독서실 등이 조성될 예정이다. 특히 주동 최상층에는 입주민 전용 스카이라운지인 ‘클럽 클라우드’가 마련된다. 또한 교보문고가 북 큐레이션 서비스를 제공하는 북카페와 입주민의 가족, 지인 등이 머물 수 있는 게스트하우스가 들어선다. 단지 규모에 걸맞은 자이만의 특화 조경 시설도 설계될 예정이다.

GS건설 분양 관계자는 “아산탕정자이 메트로시티는 1638가구라는 규모와 불당·탕정을 잇는 입지적 강점, 그리고 자이의 특화 설계가 집약된 단지”라며 “일대를 대표하는 랜드마크 아파트 단지로서 입주민들이 자부심을 느낄 수 있도록 최고의 상품을 선보이겠다”고 말했다.