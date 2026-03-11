복지부, 회서비스 취약지 공모사업 6개 시도 선정…4월부터 본격 시행

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부는 사회서비스 제공이 취약한 지역의 서비스 공백을 해소하기 위한‘사회서비스 취약지 공모사업’을 오는 4월부터 시행한다고 11일 밝혔다.

이번 사업은 3월 27일 통합돌봄 본격 시행에 따라 공급기관이 부족해 돌봄·건강·생활지원 등 필수 사회서비스 접근에 어려움을 겪는 농어촌·도서·벽지 등을 대상으로 취약지 맞춤형 통합돌봄 서비스를 제공하는 데 목적이 있다.

취약지 공모사업은 시도가 지역 여건과 수요를 반영해 3~5개 내외의 서비스를 패키지로 구성해 제공한다. 이를 통해 단편적 서비스 제공이 아닌, 취약지 주민의 복합적 욕구를 반영한 통합적 지원을 추진한다.

서비스 공급기관 확보가 어려운 지역은 시도 사회서비스원이 직접 서비스 제공 역할을 수행하고, 사회적기업·협동조합·마을기업 등 사회연대경제 조직도 공급기관으로 참여할 수 있다.

복지부는 지난 1월 사업수행을 희망하는 지역을 모집하고 심사를 거쳐 인천, 강원, 충남, 전북, 전남, 제주 6개 시도를 사업수행지역으로 선정했다. 선정된 시도는 사업 준비를 거쳐 4월부터 이용자를 모집하고, 서비스를 제공하게 된다.

유주헌 복지부 사회서비스정책관은 “이번 사업을 통해 취약지에 통합돌봄 서비스를 제공함으로써 취약지 주민의 삶의 질이 크게 향상될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 지역 간 서비스 격차 해소를 위한 정책적 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.