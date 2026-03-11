김병주 회장 자택 등 담보…우리투자증권 지원 임직원 급여 지급·협력업체 대금 정산에 사용

[헤럴드경제=김진 기자] MBK파트너스가 홈플러스 운영 정상화에 필요한 1000억원 규모의 긴급운영자금 지원을 완료했다고 11일 밝혔다.

이번 자금은 서울회생법원의 홈플러스 회생계획안 가결 기한 연장 결정에 따른 직접 지원이다. MBK파트너스는 지난 4일 500억원, 이날 500억원을 각각 집행했다. 자금은 홈플러스 임직원 급여 지급과 협력업체 대금 정산 등 시급한 운영자금으로 사용된다.

MBK파트너스는 앞서 홈플러스 운영 정상화를 위해 최대 채권자인 메리츠금융그룹과 정책금융기관이 각 1000억원씩 부담하는 회생금융(DIP) 필요성을 주장했다. 하지만 총 3000억원 규모의 DIP 금융이 현실화할 가능성이 낮다는 지적 속에 법정 관리 시한이 다가오자 직접 지원을 결정했다.

자금 집행 과정에서 김병주 MK파트너스 회장의 자택 등 개인 자산이 담보로 제공됐다. 우리금융그룹 우리투자증권도 힘을 보탰다. 홈플러스는 “우리투자증권은 회생 기업의 정상화 가능성과 금융의 사회적 역할에 대한 공감대를 바탕으로 협력했다”고 설명했다.

MBK파트너스는 향후 회생계획이 인가되지 않고 절차가 종료되더라도 1000억원에 대한 상환청구권을 행사하지 않겠다는 입장이다. 홈플러스에 따르면 MBK파트너스가 기업회생과 관련해 부담한 자금은 총 4000억원 규모다.