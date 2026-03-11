11~13일 코엑스서 ‘인터배터리 2026’ LG엔솔·SK온, 로봇 전시로 기술력 강조 SDI, 파우치형 전고체 배터리 첫 공개 엄기천 회장 “탈중국 전략서 기회 찾아야”

국내 최대 배터리 산업 전시회 ‘인터배터리 2026’가 11일 서울 강남구 코엑스에서 막을 올렸다. 올해는 ‘로봇’과 ‘인공지능(AI) 인프라’를 핵심 키워드로 글로벌 배터리사를 비롯해 소부장(소재·부품·장비) 기업 간 미래 혁신 기술 경쟁이 펼쳐졌다.

엄기천 한국배터리산업협회장(포스코퓨처엠 대표)은 이날 개회사에서 “배터리 산업은 대한민국 경제의 핵심 동력이자 국가 안보의 전략 자산”이라며 “셀과 소재 기업 간 협력을 통한 초격차 기술 확보와 제조 혁신, 재활용·순환경제 구축 등을 통해 K배터리 경쟁력을 더욱 강화해야 한다”고 말했다.

이번 행사에서는 배터리 제조사와 소재사 모두 휴머노이드 로봇, 에너지저장장치(ESS) 등 영토를 넓히기 위한 신기술을 대거 공개했다.

먼저 LG에너지솔루션은 로봇과 AI 인프라를 중심으로 배터리 적용 영역을 확장하고 있다는 점을 강조했다. 전시 부스에는 CES에서 공개된 홈 로봇 ‘LG 클로이드’와 베어로보틱스의 자율주행 로봇 ‘카티100’이 전시됐다. 이 로봇에는 LG에너지솔루션의 고성능 원통형 배터리가 탑재됐다.

이 외에도 AI 인프라 시장을 겨냥한 에너지 통합관리 서비스 ‘EaaS’ 사업 모델과 더불어 국내 전력 인프라와 제도적 환경에 최적화된 ESS 설루션인 ‘JF2 DC LINK 5.0’, AI 데이터센터용 비상전원 설루션으로 리튬인산철(LFP) 기반의 차세대 JP6 UPS용 랙 시스템을 선보였고, 고출력 원통형 배터리가 탑재된 배터리 백업 유닛(BBU) 설루션도 국내 최초로 공개됐다.

삼성SDI는 휴머노이드 로봇 등 ‘피지컬 AI’ 시대를 겨냥한 파우치형 전고체 배터리 샘플을 처음으로 일반에 선보였다. 삼성SDI는 기존 전기차용 각형 전고체 배터리 개발에 이어 파우치형까지 폼팩터를 확대해 로봇, 항공 시스템, 웨어러블 등 다양한 분야에 적용하겠다는 전략이다.

ESS 설루션 분야에서는 ‘삼성배터리박스(SBB)’ 풀 라인업을 전시했다. 특히 AI 기반 배터리 상태 진단 소프트웨어인 ‘삼성배터리인텔리전스(SBI)’를 처음 공개했다.

SK온은 자사의 하이니켈 삼원계 배터리를 탑재한 현대위아의 자율이동로봇(AMR)이 전시됐다. 해당 로봇은 현대자동차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 등 실제 산업 현장에서 물류 자동화에 활용되고 있다.

셀투팩(CTP) 설루션과 액침 냉각 기술을 결합한 차세대 배터리 팩 설루션도 공개했다.

배터리 소재 기업들도 차세대 시장 선점을 위한 기술 경쟁에 나섰다. 포스코퓨처엠은 이번 전시에서 자율주행 전기차, ESS, 로봇 등 다양한 산업에 적용될 양·음극재 기술을 선보였다. 니켈 함량을 95% 이상으로 높인 울트라 하이니켈 양극재를 비롯해 ESS용 LFP 양극재, 전고체 배터리용 양극재와 실리콘 음극재 등 차세대 소재 개발 현황과 로드맵을 공개했다.

에코프로는 2027년 양산을 목표로 개발 중인 고체 전해질을 비롯해 전고체용 양극재, 리튬메탈 음극재 등을 선보이며 차세대 배터리 소재 경쟁력을 강조했고, 엘앤에프는 차세대 Fe₂O₃ 공법을 적용한 무전구체 LFP 기술과 자체 인산철(FP) 기술을 처음 공개했다.

권제인·정경수 기자