기존 범용 제품 대비 수명 6배 이상

[헤럴드경제=한영대 기자] LS머트리얼즈는 업계 최고 수준의 수명을 갖춘 인공지능(AI) 데이터센터용 울트라캐패시터(UC) 시스템을 공개했다고 11일 밝혔다.

이번 제품은 충·방전 수명 600만회 이상으로 기존 범용 UC 제품(약 100만회) 대비 약 6배 긴 수명을 확보했다. AI 데이터센터 환경에서는 범용 UC 제품의 운용 기간이 약 1년에 그치는 경우가 많지만, 이번 제품은 최대 5년 이상 사용이 가능하다. 또 순간적인 전력 피크에 대응할 수 있는 고출력 성능을 확보해 AI 데이터센터 환경에 적합하도록 설계됐다.

최근 데이터센터에서 짧은 시간에 대량의 전력이 집중되는 전력 피크(Peak) 현상이 빈번하게 발생하면서 전력 변동을 안정적으로 제어할 수 있는 캐패시터 기반 전력 장치의 중요성이 커지고 있다. LS머트리얼즈는 이러한 수요에 대응해 UC 기반 전력 솔루션을 셀 단위에서 모듈·시스템 단계로 확장했다. 방열 성능을 2배 이상 개선하고 내부 저항을 낮춘 설계를 적용해 고전력 환경에서도 안정적인 출력과 효율적인 발열 관리가 가능하다.

홍영호 LS머트리얼즈 대표는 “AI 데이터센터에서는 순간적인 전력 피크 대응과 긴 수명의 전력 장치가 핵심 경쟁력”이라며 “현재 AI 데이터센터용 서버 장비를 제작하는 글로벌 기업들과 공급 협의를 진행 중”이라고 말했다.