11일 ‘농협개혁’ 당정협의 개최 “내부통제 강화·운영투명성 확보 개혁과제는 바로 입법 추진”

[헤럴드경제=양대근 기자] 정부가 농협 내 비위를 근절하고 구조적인 운영 불투명성 등을 개선하기 위해 농협 감사위원회(가칭)를 신설하기로 했다. 농협 내 ‘금품선거’에 대한 처벌도 대폭 강화키로 했다.

송미령 농림축산식품부 장관은 11일 국회에서 열린 ‘농협개혁’ 당정협의회 모두발언에서 농협 감사위 신설, 중앙회와 지주·자회사·지역조합에 대한 통합적인 감사 체계 구축 등에 대한 내용을 밝혔다.

송 장관은 “(감사위는) 사각지대에 있는 감사 기능을 수행할 것”이라며 “별도의 법인으로 분리해 감사의 독립성과 전문성을 보장할 것”이라고 말했다. 아울러 “인사 운영의 공정성을 확대하고 무이자 자금 등 주요 경영 사안에 대한 회원의 공개를 확대해 조합원과 회원이 중앙회를 견제하고 통제할 수 있는 체계를 확립할 것”이라고 말했다.

이어 “중앙회장 선출 시 조합원 참여를 확대하는 방향으로 개선할 것”이라며 “금품 선거에 대한 처벌을 대폭 강화하고 자진 신고자 등에 대한 인센티브도 확대하겠다”고 덧붙였다.

한정애 더불어민주당 정책위의장은 “개혁 방안에 농협 조직 전반에 대한 내부 통제와 감사 기능의 강화, 농협 운영 과정의 투명성 제고, 농협 중앙회장 선거제도 개편 방안 등 많은 것들이 포함돼 있다”고 말했다.

이어 농식품부에 “개혁 과제를 차질 없이 단단하게 이행해 주시기를 바란다”며 “민주당도 농협개혁 관련 법률안을 신속하게 준비하고 개혁안 이행을 촘촘하게 뒷받침해 나가도록 하겠다”고 강조했다.

윤준병 농림축산식품해양수산위원회 정조위원장은 “당정은 농협이 농업인과 조합원을 위한 농협으로 탈바꿈할 수 있도록 오늘 논의한 개혁방안의 신속한 이행이 필요하다는 데에 의견을 같이 했다”면서 “입법과제와 관련 내부통제 강화와 운영투명성 확보를 위한 개혁과제는 바로 입법을 추진하겠다”고 밝혔다.

농협중앙회장 선거 제도와 관련 윤 정조위원장은 “조금 더 논의할 내용들이 있어서 가능하면 다음주 중에 발의를 할 것”이라며 “2차 과제들은 추후 발굴하되 선거제도를 포함한 1차 개혁 과제에 대해서는 지방선거 이전에 입법으로 완료하겠다는 타임라인을 가지고 추진 중”이라고 덧붙였다.