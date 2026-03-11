[헤럴드경제=조용직 기자] 마제스티골프(대표 정병호)가 신모델 ‘프레스티지오 14’ 출시를 앞두고 KLPGA 출신 김자영2(이하 김자영)를 공식 앰배서더로 선정했다고 11일 밝혔다.

프레스티지오 14는 55년간 축적된 마제스티골프의 장인정신과 기술 진화를 집약한 모델이다. 비거리, 관용성, 타구감, 디자인 전반에서 프레스티지오만의 품질 기준을 한 단계 끌어올렸다는 평가다.

마제스티골프는 “브랜드가 추구하는 프리미엄의 가치와 퍼포먼스를 동시에 전달하는 데 김자영이 가장 적합한 인물이라고 판단했다”며 “신제품 출시와 함께 김자영의 스토리와 경험을 기반으로 다양한 콘텐츠와 고객 접점 활동을 전개해 브랜드의 화제성과 공감대를 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

2010년 KLPGA에 데뷔한 김자영은 2012년 시즌 3승을 거두며 다승왕에 올랐고, 같은 해 인기상을 수상하며 실력과 대중성을 동시에 인정받았다. 2017년 두산 매치플레이 챔피언십 정상에 오르며 통산 4승을 기록했다. 2020년 시즌을 끝으로 투어 무대를 떠난 이후에도 다양한 활동을 통해 골프계에 긍정적인 영향력을 이어가고 있다.

김자영은 “선수 생활을 하며 클럽의 완성도가 경기력에 얼마나 중요한지 늘 체감해왔다”며 “오랜 시간 프리미엄 가치를 지켜온 마제스티골프와 함께하게 돼 매우 뜻깊다. 현장에서 브랜드의 기술력과 품격을 직접 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

김자영은 일정이 아직 발표되지 않은 프레스티지오 14 론칭 행사에도 직접 참여해 제품 시타와 브랜드 스토리를 공유할 예정이다.