13일 아트센터인천 오후 3시

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천글로벌시티(IGCD)는 ‘송도 글로벌타운(가칭) 3단계 사업’ 투자설명회를 13일 아트센터인천 7층 다목적홀에서 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 재외동포와 시민, 일반 투자 관심자 등을 대상으로 진행되며 참석인원은 선착순 300명으로 마감될 예정이다.

투자설명회에서는 IGCD가 송도국제도시 11공구에서 추진중인 송도 글로벌타운 3단계 사업 소개와 함께 외국인 투자 가이드, 부동산 시장 전망 특강, 인문학 강연 등이 다채롭게 진행될 예정이다.

한국주거복지포럼 장용동 상임대표가 ‘송도 부동산 시장’을 주제로 투자 관점에서 송도의 부동산 시장 흐름을 조망하는 특강을 진행한다.

행사 2부에서는 국내 대표 소통 전문가로 알려진 김창옥 강사의 인문학 강연이 진행된다.

강연에서는 현대인의 삶과 인간관계, 소통의 의미 등을 주제로 한 강연이 펼쳐져 투자설명회와 함께 문화적 공감의 시간을 제공할 예정이다.

저녁에는 장소를 2층 콘서트홀로 옮겨 재외동포와 인천시민을 위한 ‘희망의 속삭임’ 신춘음악회 공연이 펼쳐진다.

어린이합창단, 팝페라 공연, 오케스트라 연주와 함께 가수 백지영, 박혜신 등의 무대가 펼쳐지며 약 1,500여 명이 참석할 것으로 예상된다.

IGCD는 사전마케팅 차원에서 사업설명회를 5회 이상 개최할 예정이며 4월부터는 해외 미주, 유럽, 일본 등 해외거주 고객을 대상으로 본격적인 마케팅활동을 전개할 예정이다.

정근영 IGCD 대표는 “투자설명회와 문화행사를 통해 재외동포와 인천시민이 하나로 연결되는 뜻깊은 자리가 되기를 희망한다”며 “송도 글로벌타운 3단계 사업을 글로벌 명품 주거단지로 조성해 더욱 신뢰받고 발전하는 기업으로 거듭 날 것”이라고 말했다.