[헤럴드경제=김성훈 기자] 록그룹 시나위의 보컬 김바다(55)가 대마를 소지하고 흡입한 혐의로 구속 기로에 놓였다.

춘천지법 속초지원은 10일 오후 2시께 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 구속영장이 청구된 김 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다.

심사를 위해 경찰과 함께 법원에 모습을 드러낸 김 씨는 손에 수갑을 찬 상태였다. 그는 “팬들에게 하고 싶은 말이 있나”, “예정된 공연에 대한 입장이 있나” 등 취재진 질문에 답하지 않은 채 법원으로 발걸음을 옮겼다.

김 씨는 지난 8일 오후 8시 30분께 속초 시내 모처에서 경찰에 검거됐다. 경찰은 체포 영장을 발부받아 두 달여 간 추적한 끝에 그를 검거했다.

김 씨는 경찰 조사에서 혐의를 시인한 것으로 알려졌다.

김 씨는 2010년 초에도 대마초를 피운 혐의로 경찰에 적발된 바 있다.

그는 지난 1996년 시나위의 5대 보컬로 데뷔해 1999년까지 활동했으며, 이후 밴드 나비효과·레이시오스·아트오브파티스 활동과 솔로 활동도 했다. 2015년 시나위에 다시 합류했고, KBS ‘불후의 명곡’과 MBC ‘복면가왕’ 등 음악 프로그램에도 꾸준히 출연했다.

현재 자신의 밴드를 이끌며 활동 중인 그는 내달 출연 예정인 음악 페스티벌 ‘서울 히어로 락 페스티벌 X 트리헌드레드’ 등 공연 일정에도 차질이 불가피할 것으로 보인다.