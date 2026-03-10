[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당 AI강국위원회(위원장 정청래 당대표)가 10일 오전 10시 국회의원회관 제1소회의실에서 2기 발대식을 개최했다고 밝혔다.

민주당 AI강국위원회는 지난해 3월 이재명 당시 민주당 대표를 위원장으로, AI 산업 육성과 AI 강국 도약 로드맵 마련을 위해 설치됐다. 당시 GPU 확보, AI 규제 합리화 등의 의제를 선도한 것으로 알려져있다.

AI강국위원회 2기는 정청래 당대표가 당연직 위원장, 이언주 수석최고위원이 수석부위원장, 황정아 과학기술혁신특위 위원장과 차지호 미래전략사무부총장이 간사를 각각 맡았다.

부위원장단은 백준호 퓨리오사AI 대표, 손병희 ㈜마음AI 연구소장, 현동진 현대차그룹 상무(로보틱스랩장), 박종배 건국대 전기전자공학부 교수, 서준범 울산대 교수, 고삼석 동국대 첨단융합대학 석좌교수, 안선하 세계보건기구(WHO) 특별자문관, 박성필 카이스트 미래전략대학원 원장 등 외부 인사로 구성됐다.

정청래 위원장은 개회사에서 “산업혁명, 지식정보화 시대를 거쳐 지금은 모든 것이 변하는 AI시대를 맞이했다”며 “대한민국도 AI 3대 강국의 꿈을 꾸고 있고 꿈으로 그치지 않고 현실이 될 수 있을 것이라는 자신감이 넘친다”고 말했다.

그러면서 “이재명 대통령은 AI시대를 예견한 지도자로 우리 AI강국위 1기 위원장이었다”면서 “이재명 정부가 힘차게 추진하고 있는 AI3강 도약을 위해 AI강국위가 열심히 해주시길 바라고, AI시대 AI형 애국자로 자리매김해주시길 바란다”고 강조했다.

이언주 수석부위원장은 인사말에서 “‘AX초성장 경제’ 및 ‘글로벌 AI 기본사회’ 등 2대 비전을 통해 지금 대한민국에 꼭 필요한 공정과 성장이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 전략을 제시할 것”이라는 포부를 밝혔다.

이어 “피할 수 없는 변화라면 우리는 그 변화의 선두에 서야 하며, 여당으로서 우리의 책임과 역할도 매우 막중하다”며 “중요한 것은 AI가 인간을 대체하는 사회가 아니라, AI를 활용해 인간의 능력을 확장하는 사회를 만드는 것”이라고 역설했다.

분과별 과제로는 ▲백준호 대표가 AI 데이터센터와 반도체를 중심으로 한 AI 인프라 영역을, ▲손병희 소장이 산업 현장 중심의 AI 정책 및 현장데이터와 데이터팩토리 인프라 전략을, ▲현동진 상무가 피지컬 AI와 로보틱스에 대한 정의 및 국내 생태계와 동반성장을 위한 향후 방향성을, ▲박종배 교수가 데이터센터(AI DC)에 적기에 안정적인 전력 공급 문제, 비수도권 발전소 인근에 AI 데이터센터 유치 및 전력 규제 완화 필요를, ▲서준범 울산대 교수가 AI강국의 개념 확장, 보건의료 AI 혁신, 글로벌 기여를, ▲고삼석 교수가 AI 기본사회 모델 제시, 글로벌 AI 거버넌스 논의 주도, 기술 혁신과 사회적 포용이 조화를 이루는 ‘AI 문명’을, ▲안선하 특별자문관이 구조적 취약성 해소, 거버넌스 핵심 가치, 인간 중심 모델을, ▲박성필 원장이 예견적 거버넌스, 지식재산(IP) 핵심 현안 해결, 국가 위상 제고 등을 각각 제시했다.

백준호 퓨리오사AI 대표는 “AI 강국 실현을 위해서는 강력한 독자적 파운데이션 모델과 AI인프라를 확보해야 한다”며 “이번 정부의 과감한 투자에 더해, 앞으로 국내 AI반도체들을 상당한 규모로 내재화 하는 것이 반드시 필요하다”고 강조했다. 이어, “반도체 영역을 데이터센터에서 내재화할 수 있는 종합적인 캐파(Capacity)를 가진 국가는 미국 제외 한국과 중국밖에 없을 정도로 AI반도체 분야는 우리가 가진 가장 큰 경쟁력 중 하나”라며, “AI인프라 영역에서 AI강국 실현을 위한 경쟁력을 확보할 수 있도록 최선을 다해 기여하겠다”고 밝혔다.

손병희 마음AI연구소 소장은 “어떠한 모델 성능으로 평가했던 시대에서 현장에서 움직이는 로봇과 AI가 결합되는 피지컬AI 시대로 넘어왔다”며 “데이터가 있어야 로봇이 움직일 수 있기 때문에 가장 중요한 것은 산업 데이터”라고 역설했다. 이어 “데이터 팩토리 구축을 위한 여러 가지 노력을 아끼지 않을 것이며 팩토리 안에 국내 인프라, 국내 반도체 등을 탑재해서 우리 로봇이 국내뿐만 아니라 해외에서 활동할 수 있도록 노력을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

현동진 현대자동차 상무(로보틱스랩장)은 “단순히 아틀라스 같은 프로덕트 레벨이 아니라, 인공지능과 로보틱스라는 기술을 가지고 사회의 문제들에 관심을 가져 지속가능한 생태계를 여는 것이 로보틱스 랩의 메인 미션”이라며, “서비스 솔루션에서는 의료, 건물 관리 등 다양한 산업의 분야에서 함께 파급력을 올릴 수 있고, 그 파급력 자체가 지속 가능성을 열 것”이라고 강조했다. 이어 “현대차 로보틱스랩도 유관 부문들과 함께 노력해 나가며 위원회 안에서 그러한 사례, 필요한 제도, 규제 개선 등의 제언을 드리겠다”고 말했다.

박종배 건국대 교수는 “AI데이터센터가 많은 인프라를 요구하고 있고 그 중 가장 이슈가 되는 것이 전력공급”이라며, “미국이나 우리나라 모두 대기 중인 AI데이터센터 수요가 크고, 미국의 경우 향후 3년 동안 원자력 발전소 44대에 해당하는 약 44GW가 대기 중인데 그중 30GW 정도만 공급이 가능한 상황”이라며 예를 들었다. 이어 “공급 여력이 남는 비수도권에 AI데이터센터 분산 배치, 전력 분야 기술적 규제에 대한 패스트트랙, AI데이터센터의 전력거래시 규제 완화, 코로케이션 전략 등의 방안을 마련할 필요가 있다”고 강조했다.

산업 분과를 담당하게 된 황정아 간사는 “AX 초성장 경제라는 비전 아래, AI 초성장 고속도로 구축과 AX 최강국 도약이라는 목표를 달성하겠다”면서 “AI 초성장 고속도로라는 하드웨어적(AI DC 구축·전력망 난제 해결 등), 소프트웨어적(AI 규제 합리화·피지컬AI 규제 원스톱 해소·모험자본 확대 등) 인프라를 구축하겠다”고 말했다. “또한 AX 최강국 도약을 위해 제조 AX·피지컬AI 강국 도약방안 등 구체적이고, 실행력 있는 정책을 마련해나가겠다”고 밝혔다.

이어 “불의 발견에 버금가는 인공지능 혁명에, 하루가 늦으면 한 세대가 뒤처지게 된다”면서 “AI 3대 강국을 위한 속도전에 돌입해 대한민국의 새로운 성장 엔진 만들겠다”고 강조했다.