외국발 허위정보 유입 관련 모니터링 강화 우방국 정보기관과 협조 배후 추적 및 차단

[헤럴드경제=전현건 기자] 국가정보원은 10일 ‘중동 상황’ 관련 외국발 허위정보 대응에 만전을 기하고 있다고 밝혔다.

최근 외국발 허위조작정보가 소셜미디어·인터넷 커뮤니티 등 다양한 채널을 통해 국내로 유입돼 국민에게 혼란을 유발하고 국익을 저해할 수 있다는 것이다.

국정원은 ‘국가안보와 국익에 반하는 외국인 등의 활동을 확인·견제·차단 및 국민보호를 위한 대응조치’를 임무로 규정한 국정원법 제 4조(직무범위)에 의거해 ‘조작 정보’ 파악과 ‘정보유입 채널’ 모니터링 업무를 수행중이다.

국정원은 “현재 중동 상황과 관련해 인공지능(AI)를 동원한 딥페이크 이미지·동영상들이 유포되는 등 허위정보를 통한 여론전이 전개되고 있다”면서 “언제든 우리 기업과 국민을 겨냥한 외국발 허위정보가 유입될 수 있다고 보고 모니터링을 강화하고 있다”고 밝혔다.

국정원은 향후 허위정보가 탐지될 경우 국내 유관기관은 물론 우방국 정보기관과 신속히 협조해 배후를 추적하고 추가 확산을 차단해나갈 방침이다.

이와 함께 국정원은 외국발 가짜정보가 국가안보를 저해하고 국민 경제에도 악영향을 미칠 수 있으므로 국민들이 외국발 허위정보를 발견할 경우 적극 신고해 줄 것을 당부했다.