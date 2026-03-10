대표 동박 7종 전시 전고체용 집전체 등 차세대 기술 소개

[헤럴드경제=한영대 기자] SKC의 이차전지용 동박사업 투자사 SK넥실리스는 11일부터 3일간 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 ‘인터배터리 2026’에 참가한다고 10일 밝혔다.

SK넥실리스는 ‘미래 제품과 인프라를 연결하는 기술적 허브’를 주제로 전방 산업 변화에 맞춰 성장해온 동박의 발전 과정을 한눈에 볼 수 있도록 전시관을 구성했다.

첫 번째 존인 하이라이트 존에서는 머리카락의 약 30분의 1 수준인 4마이크로미터(㎛) 두께, 폭 1400㎜, 길이 5㎞의 광폭 동박이 롤(Roll) 형태로 전시된다. 두 번째 테크 존(Tech Zone)에서는 SK넥실리스의 대표 제품들을 대거 선보인다. 이차전지용 표준 동박을 비롯해 고강도 제품과 차세대 원통형 배터리에 필수적인 고연신 제품 등 다양한 동박 제품군을 만나볼 수 있다.

미래 기술과 연계한 제품도 전시된다. 건식 공정 등 차세대 배터리 제조 기술에 대응하는 고접합 동박을 비롯해 ▷화재 안전성이 우수한 전고체 배터리용 내부식 집전체 ▷리튬 메탈 배터리용 집전체 등 최신 연구개발 성과를 확인할 수 있다.

SK넥실리스 관계자는 “이번 전시를 통해 단순한 배터리 소재를 넘어 모빌리티 혁신을 선도하는 미래 인프라 소재 선도 기업으로 이미지를 굳건히 할 것”이라며 “글로벌 고객사와 파트너사를 대상으로 제품 라인업과 기술력을 적극적으로 알리고, 맞춤형 솔루션 제안을 통해 기술 협력 기회를 확대해 나가겠다”고 말했다.