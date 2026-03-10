4월 상반기 장성 인사 전 ‘원포인트 인사’ 가능성
47기 김경률·강정호·박규백 48기 강동구·곽광섭 후보군
[헤럴드경제=전현건 기자] 강동길 해군참모총장이 사의를 표명한 가운데 차기 참모총장 인사가 한미연합훈련인 ‘자유의 방패’(프리덤실드·FS) 연습 이후 단행될 예정이다.
10일 군 소식통에 따르면 FS 연습 종료일인 19일 이후 해군 차기 참모총장 인사가 진행된다.
12·3 비상계엄 당시 합동참모 군사지원본부장이었던 강 총장은 계엄사령부 구성을 지원하라고 지시한 사실 등이 인정돼 지난 4일 국방부로부터 최근 1개월 정직 등 중징계 처분을 받았다.
강 총장은 징계 발표 직후 언론에 배포한 입장을 통해 “국방부의 징계 처분 결과를 존중하며 오늘부로 사의를 표명했다”고 밝혔다.
강 총장은 이재명 정부 출범 후인 지난해 9월 해군 참모총장으로 임명됐다. 그는 지난달 13일부터 직무에서 배제됐고, 해군총장직은 해군 참모차장이 대리 수행하고 있다.
이에 따라 다음달로 예상된 상반기 장성 인사 전 ‘원포인트 인사’가 이뤄질 것으로 보인다.
현재 유력 후보군으로는 해군사관학교 47기 김경률(중장) 해군작전사령관, 47기 강정호(중장) 해군교육사령관 등이 거론되고 있다.
김 사령관은 1993년 임관한 뒤 국방부 방위정책과장과 해군 3함대 사령관, 해군사관학교장 등 주요 보직을 역임했다.
강 사령관은 홍범도함장, 해군본부 정책실장·인사참모부장, 해군 잠수함사령관 등을 역임했다.
또 47기 박규백(중장) 해군사관학교장, 48기 강동구(중장) 합참 전략기획본부장, 곽광섭(중장) 해군참모총장 직무대리 등도 후보군에 오르내리고 있다.
한편 국방부가 추진하고 있는 해병대 준4군 체제에 따라 상반기 장성인사에 주일석 해병대사령관의 대장 진급 가능성도 거론된다.
rimsclub@heraldcorp.com