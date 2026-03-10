[헤럴드경제=김성훈 기자] 래퍼 스윙스가 무정자증을 극복했다고 밝혔다.

스윙스는 9일 방송된 SBS TV 예능 ‘아니 근데 진짜!’에 출연해 MC 탁재훈이 “잘해주자. 다 잘하는 애가 정자가 없대”라고 하자 ‘무정자증’에 대해 해명했다.

스윙스는 “8년 전쯤에 절대로 애를 낳지 않겠다고 마음을 먹고 병원에 찾아가 정관수술을 했다”고 말했다.

그러나 몇 년 뒤 마음이 달라졌다고 한다. 스윙스는 “재작년에 갑자기 아이를 갖고 싶더라. 당장 가지고 싶다는 게 아니라, 호르몬 변화인지 모르겠는데 아이들이 예뻐 보였다”며 “복원 수술을 했다”고 밝혔다.

스윙스는 “(복원 수술 당시) 간호사분들이 다 남자이길 바라지만 다 여자였다. 수술 들어가기 직전에 ‘팬이에요’ 하시더라. 끝나고 사인했다”고 민망한 마음을 감추지 못했다.

스윙스는 복원 여부를 알기 위해 검사를 했다며 “그 자리에서 바로 결과를 볼 수 있다. 의사가 어? 한 마리? 8마리가 세지는 거다. 이 정도로는 절대 (임신이) 안 된다고. 진짜 마음이 아팠다”고 했다.

이어 “1년 동안 잊고 살았다. 2개월 전에 다른 병원에 가니 엄청 많았다. 저 이제 엄청 많다”고 자랑했다.

스윙스는 “이 이야기를 유튜브에서 짧게 풀었더니 무정자증이라고 기사가 났다. 씨 없는 수박이라고. 굳이 여기서 말하는 건 해명하고 싶었다”고 덧붙였다.

스윙스는 영화 ‘타짜4’ 공개를 앞두고 있다. 최근 그는 배우로서의 새출발을 알려 화제된 바 있다.