LS비나, 기타니혼전선과 배전용 6.6kV CVT 케이블 납품 계약 “일본 비롯, 미국·유럽 등 선진시장 공략”

[헤럴드경제=박혜원 기자] LS에코에너지 베트남 생산법인 LS-VINA(LS비나)가 일본 전력사와 배전용 케이블 공급 계약을 체결했다. LS에코에너지의 일본 전력시장 첫 진출 사례다.

10일 LS에코에너지는 LS비나가 일본 도호쿠전력 자회사인 기타니혼전선과 배전용 6.6kV(킬로볼트) CVT 케이블 연간 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. LS에코에너지는 베트남 생산기지를 기반으로 운영되는 LS전선 자회사다. LS에코에너지는 LS전선 일본법인(LSCJ)와 협력해 진입 장벽이 높은 일본 시장에 진출하게 됐다.

LS에코에너지는 이번 공급을 계기로 일본 시장 거래 확대와 제품군 다변화를 추진한다는 방침이다. 장동욱 LS비나 법인장은 “기술 기준이 까다로운 일본 시장에서 공급 기회를 확보했다는 점에서 의미가 크다”며 “고부가가치 제품을 중심으로 일본을 비롯한 미국·유럽 등 선진 전력시장 공략을 강화하겠다”고 밝혔다.

LS에코에너지는 2025년 잠정 실적 기준 매출 약 1조 원을 기록하며 외형 성장을 이어가고 있다. 글로벌 전력 인프라 수요 확대에 따른 수출 증가 등에 힘입어 실적 개선 흐름은 올해도 지속될 것으로 보고 있다.