인도 델리서 열리는 연차총회…국제 협력 교두보 기대

[헤럴드경제=김유진 기자] 황성엽 금융투자협회 회장은 취임 후 첫 해외 일정으로 이달 9일부터 10일까지 인도 델리에서 열리는 국제증권협회협의회(ICSA) 연차총회에 참석해 K-자본시장 홍보와 해외 기관투자자 협력을 본격화한다.

ICSA(International Council of Securities Associations)는 주요국 증권업계를 대표하는 협회들이 참여하는 글로벌 자본시장 협의체로, 자본시장 발전을 위한 정책제언과 회원 간 정보 교류·협력을 추진하며 미국 등 18개국 20개 기관이 회원이다.

이번 출장은 황회장 취임 후 K-자본시장의 글로벌 외연확장에 시동을 거는 첫 국제 자본시장 무대로, 한국 자본시장의 역할 확대와 국제 협력의 교두보를 마련하는 계기가 될 것으로 기대된다.

황성엽 회장은 “정부의 자본시장 선진화와 기업 밸류업, MSCI 선진국지수 편입 추진 등 정책 기조와 맞물려 한국 자본시장은 양적 성장에서 질적 성숙으로 나아가고 있다”며 “ICSA를 통해 글로벌 전문가와의 교류를 확대하고 K-자본시장의 지속가능한 성장과 경쟁력 강화를 뒷받침하겠다”라고 밝혔다.