[헤럴드경제=조용직 기자] KLPGA가 2026시즌 KLPGA투어 개막전을 앞두고 다양한 콘셉트의 ‘2026 제18대 KLPGA 홍보모델’ 화보 사진을 9일 공개했다.

2026 제18대 KLPGA 홍보모델에 선정된 김민솔(20·두산건설 위브) 박결(30·두산건설 위브) 박민지(28·NH투자증권) 박현경(26·메디힐) 박혜준(23·두산건설 위브) 배소현(33·메디힐) 유현조(21·롯데) 이가영(27·NH투자증권) 이세희(29·삼천리) 이율린(24·두산건설 위브) 임희정(26·두산건설 위브) 홍정민(24·한국토지신탁) 총 12명의 선수는 스튜디오 화보 촬영을 통해 대회장에서 볼 수 없는 다채로운 매력을 뽐냈다.

‘2025 KLPGA 정규투어 상금왕’으로서 홍보모델에 자동 선정된 홍정민은 “홍보모델로 화보 촬영까지 해 즐겁다”면서 “올 시즌이 더 기다려지며, 팬들에게 ‘홍바오(홍정민+푸바오)’로 불리는 만큼 더욱 친근하고 활발하게 소통하고 싶다”고 촬영 소감을 밝혔다.

선수들의 색다른 모습을 가득 담은 이 화보 사진은 KLPGA가 제작하는 캘린더, 포토북, 월페이퍼 등 다양한 제작물에 활용될 예정이다. 오는 20일부터 더현대 서울에서 열리는 그린 마스터 페스타(GREEN MASTER FESTA) ‘26에서는 이번 화보 사진으로 제작된 캐비닛형 홍보모델 포토존이 설치되며, 다양한 굿즈 상품도 직접 만나볼 수 있다.