심평원, ‘제3기 국민소통참여단’ 발대식 개최…위촉장 수여, 향후 활동 계획 공유

[헤럴드경제=이태형 기자] 건강보험심사평가원은 지난 6일 서울 서초구 국제전자센터 22층 대회의실에서 ‘제3기 국민소통참여단’ 발대식을 개최했다고 9일 밝혔다.

이날 발대식은 국민이 직접 보건의료 서비스의 질 향상과 건강보험 정책결정 과정에 참여하는 ‘국민소통참여단’ 활동의 의미를 공유하고, 제3기 출범을 알리기 위해 마련됐다.

이번 제3기 국민소통참여단 모집에는 약 400명의 국민이 지원한 가운데, 심평원은 공정한 선발을 위해 사회관계망(SNS) 활동성, 심평원 사업에 관한 관심도, 지원동기의 충실도 등을 종합적으로 평가해 최종 100명을 선발했다.

심평원은 각계각층의 다양한 의견을 균형 있게 반영하기 위해 지역·성별·연령·직업 등 여러 요소를 고려해 참여단을 구성했고, 지난 활동 우수자 일부를 포함해 활동의 연속성과 전문성도 확보했다.

이날 행사는 참여단원들에 대한 위촉장 수여식과 심평원의 주요 사업 소개, 국민소통참여단의 활동 안내 순으로 진행됐다.

앞으로 국민소통참여단은 1년간 심평원의 주요 정책에 대한 ▷아이디어 제안 ▷홍보 콘텐츠 제작 ▷서비스 개선 모니터링 등 다양한 활동에 참여하고, 정책과 서비스를 국민의 시각에서 살피고 다양한 의견을 제시할 예정이다.

김기원 심평원 홍보실장은 “그동안 국민소통참여단은 심평원과 국민을 잇는 중요한 가교 역할을 해왔다”며 “치열한 경쟁을 뚫고 선발된 만큼 참여단 한 분 한 분의 의견을 소중히 반영해 정책과 서비스 개선에 적극 반영하겠다”고 말했다.