성과공유제 도입 동반성장펀드 1500억 확대 협력사 R&D 2000억 지원

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대로템이 협력사와의 동반 성장을 위한 금융·기술 지원 확대에 나선다. 부품 국산화 성과를 공유하는 제도를 도입하고 연구개발(R&D) 투자와 금융 지원을 강화해 국내 방산 생태계 경쟁력을 높이겠다는 전략이다.

현대로템은 지난 6일 경남 창원특례시 창원공장에서 ‘2026 현대로템 디펜스 상생협력 컨퍼런스’를 열고 협력사의 부품 국산화와 미래 첨단무기 연구개발을 지원하는 K-방산 상생협력 추진 전략을 공개했다고 9일 밝혔다. 행사에는 허성무 더불어민주당 의원과 67개 협력사 관계자, 현대로템 임직원 등이 참석했다.

현대로템은 우선 해외 사업 수주 과정에서 협력사의 기여 성과를 공유하는 ‘상생성과공유제’를 새롭게 도입한다. 부품 국산화 개발이 성공해 계약이 이뤄질 경우 비용 절감분의 100%를 첫해 협력사에 환원하고, 이듬해에는 50%를 추가 지급하는 방식이다. 해당 부품이나 기술이 장기간 거래로 이어질 경우 협력사의 수주 물량을 보장하는 방식의 지원도 검토한다.

협력사의 자금 조달을 돕기 위한 금융 지원도 확대한다. 기존 700억원 규모였던 동반성장펀드를 1500억원 규모로 2배 이상 확대하고, 협력사가 필요로 하는 투자 및 운영 자금을 저금리로 지원할 계획이다. 이를 위해 현대로템은 협력사와 신한은행과 함께 ‘협력업체 상생성장 및 생산적 금융지원 업무협약(MOU)’을 체결했다.

기술 경쟁력 확보를 위한 R&D 투자도 늘린다. 현대로템은 협력사의 부품 국산화와 성능 개선, 미래 첨단 무기 개발을 지원하기 위해 내년까지 2년간 총 2000억원을 투입할 계획이다. 지원 분야에는 차세대 유·무인 지상무기 플랫폼, 항공우주, 인공지능(AI), 무인화 기술 등 핵심 부품 개발이 포함된다.

기술 협력과 인력 양성 지원도 강화된다. 현대로템은 협력사·대학·연구기관이 참여하는 협의체를 구성해 기술 교류를 확대하고, 협력사가 제안한 과제를 정부 연구개발 과제와 연계하는 방식으로 기술 자립을 지원할 방침이다.

또한 기술교육원을 통해 품질·생산·설계 등 직무 교육과 AI 활용, 업무 자동화 교육을 확대 운영해 올해 5600명 이상의 협력사 임직원이 교육을 받을 예정이다.

방산 생태계 보호를 위한 보안 지원도 강화된다. 현대로템은 협력사 대상 보안 컨설팅을 통해 모의 해킹 대응, 악성 메일 대응 교육 등을 제공하고 기술자료 관리 체계를 강화한다. 협력사 핵심 인력 보호를 위해 윤리규범에도 인력 유출 방지 조항을 신설했다.

현대로템은 이와 같은 상생협력 정책을 체계적으로 추진하기 위해 조직 개편도 단행한다. 기존 구매본부 산하에서 운영되던 상생협력 업무를 확대해 구매본부 직속 상생협력실과 상생협력팀을 신설하고 협력사와의 소통을 강화할 계획이다.

이용배 현대로템 대표이사는 이날 환영사에서 “급변하는 국제 정세 속에서 세계는 K-방산의 역량과 역할에 주목하고 있다”며 “현대로템과 협력사가 하나의 운명 공동체로 결속해 함께 성장해야 한다”고 말했다.