3호점 논의 중…연내 빽다방 日 진출도

[헤럴드경제=김진 기자] 더본코리아는 독일 대형 유통그룹 글로버스가 운영하는 에쉬본 지역의 하이퍼마켓 푸드코트에 한식 코너 2호점을 열었다고 9일 밝혔다.

에쉬본 지역은 프랑크푸르트 인근 국제 비즈니스 중심지다. 한국 및 아시아 고객 비중이 높다. 더본코리아는 지난해 7월 한국인 거주자가 거의 없는 상트벤델 지역에 1호점을 열었다. 글로버스로부터 성공적인 한식 코너라는 평가를 받으며 2호점을 추진했다.

2호점에도 ‘글로벌 푸드 컨설팅’ 방식을 적용했다. 더본코리아는 국내에서 독자 개발한 핵심 B2B 소스를 공급한다. 메뉴 구성과 조리 가이드 등 운영 전반에 대한 컨설팅도 제공한다. 현지 조리사가 독일산 식재료를 활용한 메뉴를 직접 조리한다.

더본코리아는 2호점 운영이 안정화되는 시점부터 신메뉴 도입도 검토한다. 글로버스와 함께 3호점도 추진한다. 더본코리아 관계자는 “올해는 글로버스 코너 확대와 함께 복합공간 통합 프랜차이즈 솔루션, B2B·유통·공동 개발을 연계한 해외 사업 포트폴리오 확장을 본격화하는 것이 목표”라고 말했다.

더본코리아는 올해 글로버스 푸드코트 코너 확장 외에도 컨설팅·유통·상품 개발 등으로 연결되는 글로벌 사업 포트폴리오를 단계적으로 확대한다는 방침이다. 우선 ‘복합공간 통합 프랜차이즈 솔루션’ 전략을 본격화한다. 해외 대형 쇼핑몰 등 복합공간 내 K-푸드존을 구성하고, 더본코리아가 보유한 다브랜드 운영 노하우를 바탕으로 여러 브랜드를 통합해 입점하는 전략이다. 연내 빽다방 브랜드의 일본 현지 진출도 목표로 하고 있다.