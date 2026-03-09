‘2026년 문학상주작가 지원사업’ 9~23일 접수 ‘청년 참여형’ 신설…전국 98개 시설서 7개월간 활동

[헤럴드경제=김현경 기자] 정부가 월 240만원을 지원하는 문학상주작가 100여 명을 모집한다.

문화체육관광부와 한국문화예술위원회는 ‘2026년 문학상주작가 지원사업’에 참여할 작가를 9~23일 공모한다.

문학상주작가 지원사업’은 작가가 도서관, 서점, 문학관 등 시설에 머물며 주민을 위한 문학 프로그램을 기획, 운영(평균 주 3회)할 수 있도록 인건비와 운영비를 지원하는 사업이다.

선정된 작가는 5월부터 11월까지 7개월간 해당 시설에서 근무하며, 월 240만원의 임금과 4대 보험 가입을 지원 받는다. 작가의 창작 활동을 충분히 보장하기 위해 주 5일 근무 중 2일은 재택근무를 할 수 있도록 하고, 시설 내 전용 창작 공간을 지원하며 집필 시간을 보장한다.

올해는 지원 규모를 전년 대비 약 35% 확대해 작가 100여 명을 선발한다. 작가들이 활동할 시설은 전국 도서관 67개, 서점 16개, 문학관 15개 등 총 98곳으로 지난 1~2월 공모를 통해 선정했다. 각 시설은 공모를 통해 함께 활동할 작가를 선발하게 된다.

또한 이번에는 만 39세 이하 청년 작가들이 현장 경험을 쌓고 독자와의 접점을 넓힐 수 있도록 ‘청년 참여형’ 유형을 신설했다. 청년 참여형으로 선정된 시설은 청년 작가를 포함해 최대 2명까지 작가를 채용할 수 있다.

참여를 원하는 작가는 ‘문학상주작가 온라인 매칭박람회’ 누리집을 통해 최대 3곳까지 선택해 신청할 수 있다.

문학상주작가 지원사업은 작가와 지역 주민 모두에게 긍정적인 영향을 미치고 있다. 지난해 참여 작가 76명이 작품 82건을 발간했고, 프로그램 참여자 중 20명이 등단, 수상하는 성과를 냈다. 최근 3년간 전국 230개 문학 시설에서 운영한 1029개 프로그램에는 지역 주민 등 약 15만명이 참여했고, 자발적인 독서 및 창작 동아리가 활성화되는 등 지역 문학 생태계의 자생력을 높였다는 평가를 받고 있다.

이용신 문체부 예술정책관은 “올해 문학 분야 지원 예산은 ‘문학상주작가 지원사업’ 확대(33억원, 9억원 증액)를 포함, 지난해 294억원에서 459억원으로 대폭 늘렸다”며 “문체부는 앞으로도 작가의 안정적인 창작을 돕고 국민의 문학 향유 기회를 넓히기 위해 문학 분야를 체계적으로 지원하겠다”고 밝혔다.