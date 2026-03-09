17년째 부산영화제와 함께한 베테랑

[헤럴드경제=손미정 기자] 부산국제영화제가 박가언 수석 프로그래머를 신임 부집행위원장에 위촉했다고 9일 밝혔다.

박가언 신임 부집행위원장은 17년째 부산국제영화제와 함께해 온 영화제 전문가다. 지난 2009년 부산국제영화제에 합류해 홍보팀, 프로그램팀, 초청팀을 거쳐 프로그램 실장과 월드 프로그래머 그리고 수석 프로그래머를 역임했다. 프로그램 선정 및 행사 기획과 홍보 등 영화제의 실무 전반을 두루 섭렵한 베테랑으로 평가받는다.

영화제 측은 박 부집행위원장이 풍부한 현장 경험을 바탕으로 대내외적 현안을 조율하고, 조직의 효율성을 높이며 유기적인 소통 창구 역할을 수행할 것으로 기대했다.

부산국제영화제는 “이번 위촉을 통해 사무국의 실무 역량을 보다 공고히 하고, 변화하는 환경 속에서도 영화제를 보다 안정적으로 운영할 수 있는 체계를 이어가게 됐다”고 밝혔다.

제31회 부산국제영화제는 10월 6일부터 15일까지 열흘간 영화의전당 일대에서 개최된다.