13~14일 숙박객 대상 무료 촬영 오디너리독스 팝업 스토어 병행

[헤럴드경제=최은지 기자] 교원그룹이 운영하는 펫 프렌들리 호텔 키녹(KINOCK)이 반려동물을 위한 이색 프로필 촬영 이벤트를 개최한다. 투숙객들에게 반려동물과의 특별한 경험을 제공하기 위한 취지다.

키녹은 오는 13일과 14일 이틀간 페스타존에서 반려동물 전문 스튜디오 오디너리독스와 협업한 ‘웰컴 키녹 프로필 이벤트’를 진행한다. 이번 행사에는 반려동물 전문 포토그래퍼 염호영 작가가 참여해, 밤 산책을 나온 반려동물을 대상으로 불꽃놀이 콘셉트의 사진을 촬영해 줄 예정이다. 해당 기간 키녹에 투숙하는 고객이라면 별도의 사전 신청 없이 무료로 참여할 수 있다.

오디너리독스의 시그니처 촬영을 경험할 수 있는 팝업 스토어도 마련된다. 13일부터 15일까지 3일간 운영되는 팝업 스토어는 사전 유료 예약제로 진행된다. 시그니처 촬영 패키지는 촬영 원본 50매와 보정본 10매, 독 패턴 편집본 1매로 구성되며 현장에서 프리미엄 액자 추가 제작도 가능하다. 예약 신청은 키녹 공식 홈페이지에서 할 수 있다.

아울러 키녹은 오는 27일까지 연박 패키지를 예약하는 고객을 대상으로 최저가 할인 혜택과 반려동물용 음료인 ‘멍푸치노’ 1잔을 제공하는 프로모션을 실시한다.

키녹 관계자는 “반려동물과의 여행이 단순한 숙박을 넘어 특별한 추억으로 남을 수 있도록 이번 이벤트를 기획했다”며 “앞으로도 투숙객의 만족도를 제고할 수 있는 차별화된 콘텐츠와 패키지를 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.