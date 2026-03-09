‘이큐브스쿨’ 키즈(예비 초등생), 에코(초등 1~4학년) 2개 과정 서울대 사범대와 협업…교과과정 연계 강화

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 오는 11일부터 어린이 대상 동식물 체험 교육 프로그램 ‘이큐브스쿨(E³School)’의 2026년 멤버를 모집한다고 9일 밝혔다.

이큐브스쿨은 어린이들이 동식물을 직접 관찰하고 탐구하면서 교과과정과 연계된 과학 개념을 몸으로 익히고, 주키퍼(사육사)·수의사 등 직업 체험을 할 기회를 제공한다.

오는 4월부터 2027년 2월까지 예비 초등학생을 대상으로 한 ‘이큐브키즈’와 초등학교 1~4학년 학생을 위한 ‘이큐브에코’ 2개 과정으로 운영된다.

올해로 3년차에 접어든 이큐브스쿨은 지금까지 1000여명의 어린이들이 가입해 활동했다. 에버랜드는 서울대학교 사범대학과 협업해 이큐브스쿨과 교과과정의 연계를 한층 강화하고 있다.

어린이들은 동식물 분류, 생물다양성, 공생 등 교과과정에 포함된 8가지 핵심 개념을 복합적으로 배울 수 있다. 예를 들어 ‘진화’ 프로그램을 통해 기린, 코끼리 등 야생동물과 양치식물이 여러 세대에 걸쳐 변화가 일어나는 과정을 관찰, 탐구하고 기록하며 진화 개념에 대해 자연스럽게 체득할 수 있다.

또한 ‘200년 뒤 미래 생명과학자들에게 보내는 비밀 탐사 노트’라는 주제로 어린이들이 동식물을 연구하고 관찰한 기록을 미래에 전달한다는 스토리텔링을 부여해 프로그램 전 과정의 몰입도를 높였다.

영어로 진행되는 탐구 수업뿐만 아니라 스피드웨이, 포레스트 캠프 등 에버랜드 단지 내 체험 인프라와 연계한 원데이 프로그램 등 다양한 커리큘럼이 운영된다.

이달 멤버십 회원들을 대상으로 이정모 과학커뮤니케이터(전 국립과천과학관 관장)가 ‘공룡과 기후변화’를 주제로 특강을 진행한다.

멤버십 가입자에게는 이큐브스쿨 전용 가방과 모자, 키링 등 웰컴 키트를 선물하며 에버랜드 정기권 할인 쿠폰, 솜포인트 등 다양한 혜택을 제공한다. 프로그램 참여 횟수에 따라 수료 인증서와 선물도 받을 수 있다.

에버랜드는 “어린이들이 동식물에 대해 보다 체계적이고 과학적으로 배울 수 있도록 프로그램을 구성했다”며 “이큐브스쿨이 어린이들에게 자연을 이해하는 즐거운 배움의 장이 되고, 생명의 소중함을 느끼게 하는 계기가 되길 바란다”고 전했다.