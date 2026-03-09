플랫폼·서비스·국책과제 등 전방위 협력 추진

[헤럴드경제=서재근 기자] 자동차용품 전문 기업 불스원이 시너지션과 ‘자동차 긴급 가속 멈춤 장치’ 개발 및 사업 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 양사가 보유한 핵심 기술과 사업 역량을 바탕으로 자동차 안전 분야에서 실질적인 협력 모델을 구축하고, 급발진 등 예기치 못한 차량 사고에 대응할 수 있는 안전 솔루션의 상용화를 공동 추진하기 위해 마련됐다.

지난달 24일 불스원 본사에서 체결된 업무 협약식에는 불스원 전재호 대표이사와 시너지션 김용은 대표이사를 비롯한 양사 주요 관계자들이 참석해 상호 협력 의지를 확인하고, 향후 공동 사업 추진 방향에 대해 심도 깊은 논의를 진행했다.

이번 업무협약을 통해 양사는 ▷자동차 긴급 가속 멈춤 장치 관련 디바이스·플랫폼·서비스 공동 개발 ▷국책과제 참여 협력 ▷기술 및 사업 정보 공유 ▷실무 협의체 운영 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

시너지션이 개발한 ‘자동차 긴급 가속 멈춤 장치’는 차량이 비정상적으로 급가속하는 상황에서 운전자가 물리적으로 가속을 차단할 수 있도록 돕는 안전 장치로, 최근 급발진 의심 사고에 대한 사회적 관심이 높아지는 가운데 주목받고 있는 기술이다. 해당 장치는 차량 내 장착되는 디바이스와 이를 연계한 관리·운영 플랫폼을 기반으로 구성되며, 운전자의 즉각적인 대응을 지원하는 것이 특징이다.

전재호 불스원 대표이사는 “이번 업무협약은 차량 관리 전문 기업과 안전 기술 기업이 만나 모빌리티 안전 생태계를 한 단계 끌어올리기 위한 전략적 협력”이라며 “앞으로도 운전자의 안전과 직결되는 기술과 서비스에 적극 투자해 보다 안심할 수 있는 자동차 환경을 만드는 데 이바지하겠다”고 말했다.