축사 환경 개선, 방역 물품 지원 등

[헤럴드경제=박준환 기자]경기도는 올해 총 26억7000만원의 예산을 투입해 ‘가금 및 기타가축 사육농가 지원사업’을 추진한다고 9일 밝혔다.

‘가금 및 기타가축 사육농가 지원사업’은 시설 현대화를 통한 축사 환경 개선, 방역 물품 지원 등을 통한 생산성 향상이 주요 내용이다.

먼저 기후 위기에 따른 가축 피해를 최소화하기 위해 축사 단열 지원에 집중한다. 폭염 및 혹한에 의한 생산성 저하와 폐사를 예방할 수 있도록 차열페인트, 우레탄 시공 등 단열 처리를 지원한다. 또한, 축산 악취로 인한 민원을 예방하고 쾌적한 사육 환경을 조성하기 위해 안개분무기, 축사 환기시설 설치를 돕는다.

또한 가축전염병(AI 등)의 농가 유입을 원천 차단하기 위해 방역 전용 운반차량, 폐사가축 처리기 등 방역 인프라를 지원한다.

이밖에도 고령화된 축산 현장의 인력난 해소를 위해 사료·물 공급, 온·습도·환기, 질병·위생관리 등에 사용하는 각종 기계·장비 등을 보급해 노동 강도는 낮추고 작업 효율성을 극대화할 계획이다.

지원 대상은 축산법에 따라 가금류 등을 사육하는 도내 축산농가다. 불법 건축물을 보유한 농장 및 축산업 미허가(등록) 경영체 등은 지원 대상에서 제외된다.

신종광 경기도 축산정책과장은 “기후 위기와 가축전염병에 따른 농가피해를 최소화하기 위해 지원 사업을 마련했다”며 “농가 맞춤형 지원 및 인구 감소과 고령화로 어려움을 겪는 축산 농가들의 경영부담 완화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.