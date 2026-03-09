속보
속보

[헤럴드경제=이명수 기자] 이스라엘방위군(IDE)이 8일 저녁(현지시간) 예루살렘에서 성명을 발표, 이 날 테헤란 시내의 이란혁명수비대(IRGC) 공군 본부를 타격했다고 발표했다.


husn7@heraldcorp.com