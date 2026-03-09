파이 숫자 외우기·3.14초 맞추기·스피로그래프 등 원주율 활용 체험 프로그램 운영 3월 14일 오후 1시 30분부터 노원수학문화관에서 진행… 어린이·청소년·가족 누구나 참여 가능 수학문화관·천문우주과학관·교육플랫폼 등 체험형 교육 인프라 통해 ‘교육도시’로 우뚝

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)는 세계 수학의 날을 맞아 오는 14일 노원수학문화관에서 ‘2026 파이데이’ 행사를 개최한다.

파이데이는 원주율 π의 근삿값인 3.14에서 유래한 기념일로, 2019년 유네스코가 ‘세계 수학의 날’로 공식 지정했다. 세계 각국에서는 이날을 기념해 다양한 수학 체험과 교육 프로그램이 열린다.

구는 어린이와 청소년, 가족 단위 방문객이 수학을 놀이와 활동을 통해 쉽게 접할 수 있도록 이날 행사를 체험 중심 프로그램으로 마련했다.

대표 프로그램은 ‘도전! 파이 숫자 외우기 대회’다. 참가자는 원주율의 숫자를 최대한 많이 외워 발표하며, 가장 많은 자릿수를 정확히 외운 참가자에게 상품이 제공된다.

3.14초 맞추기 체험도 진행된다. 스톱워치를 보고 정확히 3.14초에 맞춰 버튼을 누르는 프로그램으로, 집중력과 시간 감각을 시험하는 활동이다. 정확히 맞춘 참가자에게는 간식이 제공된다.

스피로그래프 체험도 마련된다. 참가자들은 원과 곡선의 반복 패턴을 활용해 도형을 그리며 수학과 예술이 결합된 창의적 활동을 경험할 수 있다. 완성된 작품은 함께 전시돼 하나의 공동 작품처럼 구성될 예정이다.

또, 노원수학문화관 청소년 수학동아리 학생들이 제작한 대형 스트링아트 작품도 전시된다. 실과 핀을 이용해 이미지를 만드는 스트링아트는 수학적 패턴과 규칙성을 시각적으로 표현하는 예술 활동이다.

지난 2019년 전국 지자체 최초로 설립된 노원수학문화관은 전시와 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 지난해 11월에 초·중·고 수학동아리와 대학, 지역 기관 등이 참여해 처음으로 열린 ‘노원수학축전’에서는 50여 개 체험 부스에서 퍼즐, 드론축구, 로봇체험 등 다양한 프로그램이 운영되며 큰 호응을 얻었다.

별과 우주를 주제로 한 노원천문우주과학관도 지역 대표 과학 체험 공간이다. 천문 관측과 우주과학 체험, 과학 강연 등을 통해 청소년들에게 과학적 호기심과 탐구의 기회를 제공하며 수학문화관과 함께 체험형 과학교육 인프라를 이루고 있다.

이 밖에도 구는 노원교육플랫폼을 통해 진로·학습 프로그램과 교육 정보를 제공하고, 원어민 영어교육 등 학교 연계 교육 프로그램을 운영하며 학생들의 창의융합 역량과 글로벌 소통 능력 향상에도 힘쓰고 있다.

오승록 노원구청장은 “파이데이 행사는 수학을 어렵게 느끼는 학생과 구민들이 체험과 놀이를 통해 수학의 재미와 창의성을 발견하는 자리”라며 “앞으로도 다양한 교육 인프라를 활용해 아이들이 일상에서 배움과 탐구를 이어갈 수 있는 교육 환경을 만들어가겠다”고 말했다.