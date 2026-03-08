호르무즈 봉쇄로 에너지 수입국들 원유확보 경쟁에 러시아산 석유, 미국 제재 완화에 기준가보다 비싸져

[헤럴드경제=이정환 기자] 이란 사태로 촉발된 중동 에너지 위기의 가장 큰 승자로 러시아가 꼽고 있다.

미 월스트리트저널(WSJ)이 7일(현지시간) 보도에 따르면 글로벌 주요 에너지 수입국인 인도 시장에서 러시아산 석유가 인기 상품으로 떠오르는 분위기다.

WSJ은 중동 전쟁으로 저유가 상황이 반전되면서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 에너지 부문에서 자신감을 되찾고 있다고 진단했다.

미국의 제재를 받아온 러시아산 원유는 구매자를 쉽게 찾지 못해 그동안 브렌트유 대비 상당히 할인된 가격에 거래돼왔다. 하지만 최근에는 러시아산 석유에 웃돈을 줘야 할 정도로 가격 차가 역전되기 시작했다는 것이다.

일부 트레이더는 러시아산 원유를 브렌트유보다 비싸게 프리미엄을 붙여 거래하려 하고 있다고 이 신문은 전했다.

호르무즈 해협 봉쇄로 중동산 원유 공급이 급감하면서 에너지 수입국 사이에서 원유 확보 경쟁이 붙은 탓이다.

이란 전쟁으로 전 세계 원유 물동량의 약 20%를 책임지는 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 글로벌 석유시장은 석유 수급에 심각한 차질을 빚고 있다.

이에 미 재무부는 이란 전쟁 발발 후 국제유가가 급등하자 최근 인도가 러시아산 원유를 구매할 수 있도록 러시아산 원유에 대한 제재를 일부 완화했다. 스콧 베선트 미 재무부 장관은 유가 안정을 위해 추가 제재 완화도 시사한 상태다.

석유 정보제공업체 케이플러의 나빈 다스 선임 애널리스트는 “분쟁이 길어질수록 세계는 러시아산 원유와 러시아산 정제유에 대한 의존도를 늘릴 것”이라고 분석했다.

푸틴 러시아 대통령도 지난 4일 이란에 대한 공격과 서방이 러시아산 석유에 부과한 제재 등이 유가 상승을 부추긴다고 지적하며 “이제 다른 시장이 열리고 있다”고 언급했다.

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인도 전날 브리핑에서 이란 전쟁이 러시아산 에너지 제품 수요를 늘리고 있다고 확인했다.

국제 원유의 약 5분의 1을 책임지는 호르무즈 해협 통행이 사실상 막혔고, 이로 인해 쿠웨이트 등 중동 국가들의 원유 감산 소식이 전해지면서 유가는 급등세를 이어가고 있다.

국제 유가 기준인 브렌트유의 5월 인도분 선물 종가는 지난 6일 하루 8% 넘게 올라 배럴당 92.62달러에 마감했다. 브렌트유의 주간 상승률은 28%에 달했다.

고유가는 통상 글로벌 산유국 전체에 혜택을 주지만, 이란 전쟁으로 걸프해역(페르시아만)의 원유·천연가스 수송이 사실상 차단되다 보니 중동 산유국들은 고유가의 혜택을 누리지 못하고 있다고 WSJ은 설명했다.