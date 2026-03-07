[헤럴드경제=박영훈 기자] “연기력 논란에도 하루만에 3위”

공개 전부터 큰 관심을 받았던 넷플릭스 신작 ‘월간남친’이 공개되자마자 3위에 올랐다.

7일 넷플릭스에 따르면 ‘오늘 대한민국의 톱10 시리즈’에 ‘월간남친’이 공개 하루만에 3위에 이름을 올리며 큰 관심을 받고 있다. 하지만 화제성만큼이나 주연 배우 블랙핑크 지수 연기력에 대한 호불호도 뜨겁게 갈리고 있다.

“표정 연기 너무 심했다” “그래도 발성은 많이 좋아졌다” 등 시청자들의 냉정한 평가가 쏟아지고 있다.

‘월간남친’은 가상현실을 배경으로 사용자가 ‘남자친구’를 직접 구독한다는 기발한 발상에서 출발한 로맨틱 코미디다. 한 번쯤 상상해 봤을 법한 연애의 판타지를 가상 공간에서 구현하고 그 감정이 현실에까지 이어지는 과정을 담았다.

다소 황당하게 들릴 수도 있는 이 설정은 실제로 웹툰, 게임, 메타버스 등에 익숙한 MZ세대의 연애 감성과 잘 맞아떨어지며 높은 몰입을 예고한다.

주인공 ‘서미래’ 역을 맡은 지수는 극의 95% 이상을 혼자 이끌어간다.

지수는 글로벌 팬덤과 강력한 브랜드 파워를 지닌 배우이지만 발성의 불안정함, 대사 전달력 부족, 어색한 표정 연기 등에서 혹평을 받아왔다. 첫 주연작인 ‘설강화’를 기점으로 논란은 본격화됐다. 차기작 쿠팡플레이 시리즈 ‘뉴토피아’에서도 감정 표현과 발성 면에서 뚜렷한 발전이 보이지 않는다는 평가를 받았다.

지수의 첫 넷플릭스 작품에서도 시청자들의 호불호가 크게 갈리고 있다. 대사 전달력이 훨씬 좋아졌다는 평도 있지만, 한편에선 어색한 표정 연기, 감정 표현의 평면적인 연기 등이 도마에 올렸다.

지수의 화제성만큼이나 냉정한 비판의 목소리도 적지 않다. 그럼에도 공개 직후 흥행성을 확실히 입증하고 있다.

‘월간남친’은 당초 지상파 드라마로 공개될 예정이었다. 하지만 결국 넷플릭스 오리지널 작품에 이름을 올렸다. 넷플릭스 플랫폼의 영향력이 커지면서 방송 등 타 채널 대신 넷플릭스 행을 선택하는 작품이 많아지고 있다. 경쟁력 있는 콘텐츠의 넷플릭스 ‘쏠림’은 더 심해질 것으로 보인다.

넷플릭스의 영향력은 갈수록 커지고 있다. 아이지에이웍스 모바일인덱스가 발표한 자료에 따르면 1월 넷플릭스의 월간활성이용자수(MAU)는 1591만명을 기록했다. 이는 전월 1559만명보다도 더 늘어난 수치로, 월 이용자 1600만명 돌파를 눈앞에 두고 있다. 이는 넷플릭스가 국내에 서비스를 시작한 후 역대 최대 규모다.

2위 그룹인 쿠팡플레이, 티빙과 비교해 월 이용자 수가 2배가량 많다. 그러다 보니 많은 작품이 넷플릭스에 줄을 서고 있다.