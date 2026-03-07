美 랜드연구소 기조연설 통해 밝혀 “4월 방중, 중요한 모멘텀 될 수 있다” 김정은엔 “대화에 나서는 용기 선택을”

[헤럴드경제=유재훈 기자]문재인 전 대통령이 오는 4월 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중이 한반도 평화의 모멘텀이 될 수 있다고 밝혔다.

문 전 대통령은 6일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 산타모니카 랜드연구소에서 열린 좌담회에서 기조연설을 통해 “오는 4월 트럼프 대통령의 방중이 예정돼 있다. 이번 방중이 멈춰 선 한반도 평화의 시계를 다시 돌릴 수 있는 소중한 모멘텀이 될 수 있다고 생각한다”고 말했다.

문 전 대통령은 트럼프 대통령을 향해 “다시 한번 결단을 기대한다. 특유의 ‘통 큰 결단’이 지금의 교착 상황을 푸는 유일한 열쇠가 될 수 있다”면서 “한반도 평화의 새 길을 연다면 ‘피스메이커’로서 세계사에 길이 남을 위대한 업적이 될 것”이라고 강조했다.

또 김정은 북한 국무위원장을 향해서는 “트럼프 대통령은 다시 만나기 힘든 최상의 대화 파트너”라며 “대화 의지를 밝힌 트럼프 대통령과 이재명 대통령의 손을 잡길 바란다”고 촉구했다. 이어 “고립과 대결은 결코 북한의 미래를 보장할 수 없다”며 “하루속히 대화에 나서는 용기를 선택해 평화와 번영의 새로운 길로 나아가길 바란다”고 덧붙였다.

그는 지난 2019년 어떤 합의도 없이 ‘노딜’로 끝났던 하노이 북미정상회담도 언급했다.

문 전 대통령은 “당시 단계적·동시적·실용적 해법으로 서로가 윈-윈(Win-win)할 수 있는 길이 분명히 있었다”며 “‘전부 아니면 전무’라는 이념적 접근이 앞서면서 끝내 타결에 실패하고 말았다”고 아쉬움을 표했다.

문 전 대통령은 문화 강국이 된 한국의 역할도 강조하면서 “대한민국은 이제 단순히 경제·군사 강국을 넘어 높은 문화적 역량으로 세계인의 마음을 사로잡고 있는 소프트파워 국가”라며 “세계와 연대하며 인류의 보편적 가치를 확산시키는 선도국가로서 책임을 다해 나갈 것”이라고 말했다.

문 전 대통령은 전날 배우자 김정숙 여사와 LA를 찾았으며 태평양세기연구소(PCI) 만찬에 이어 이날 싱크탱크 랜드연구소를 찾았다.