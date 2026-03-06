전국 38개소 조성…관람객 57만명·1291회 전시 ‘김포 보구곶 작은미술관’ 대상…나주 정미소 등 우수 사례

[헤럴드경제=김현경 기자] 문화체육관광부와 한국문화예술위원회(아르코·ARKO)는 ‘작은미술관 조성 및 운영지원 사업’ 10주년을 맞아 ‘겹, 결 그리고 곁’ 행사를 5일 서울 종로구 예술가의 집에서 개최했다.

‘작은미술관’사업은 미술관이 없는 지역의 공공 유휴 공간을 문화 공간으로 조성해 지역민들의 예술 향유 기회를 확대하는 사업으로, 2015년 시작 이후 전국 34개 시·군에 38개의 작은미술관이 조성됐다.

지난 10년간 총 1291회의 전시와 누적 관람객 57만여 명, 참여 예술인 2907명을 기록하며 단순한 전시 공간을 넘어 지역 예술가와 주민이 교류하는 생활 속 시각예술 플랫폼으로 자리 잡아 왔다.

이날 행사에서는 작은미술관 사업 10주년을 맞아 그간의 성과를 돌아보고 우수 사례를 시상했다.

우수한 운영 성과를 보인 작은미술관을 대상으로 하는 단체 부문 표창에서 대상은 ‘김포 작은미술관 보구곶’이 수상했다. ‘작은미술관 보구곶’은 민방위 대피소를 활용해 조성된 공간이다. 접경 지역이라는 장소성을 반영해 지난 10년간 인근 군부대와 지역 주민이 함께하는 전시·교육 프로그램을 운영해 온 점이 높은 평가를 받았다.

지역자원 연계 및 활용 우수사례를 표창하는 지역자원 가치확산상에는 삼천포대교공원과 바다 사이에 조성된 ‘경남 사천 작은미술관’이, 지역협력 거버넌스 우수상에는 오래된 여인숙 건물을 재생한 ‘인천 배다리 잇다스페이스 작은미술관’이 선정됐다. 두 기관은 지역의 역사와 공간 자원을 활용한 프로그램을 통해 지역 문화 자산을 예술 콘텐츠로 확장하고 주민 참여를 끌어낸 점에서 우수성을 인정 받았다.

운영 지속성 우수상에는 정미소를 개조한 ‘나주 작은미술관’이 선정됐다. 인근의 공연장과 카페 등 다양한 시설과 연계한 운영 방식으로 지역 주민 매일 찾는 생활 문화거점으로 자리 잡아, 작은 미술관의 지속가능한 운영 모델을 보여준 점에서 의미 있는 사례로 꼽혔다.

개인 부문에서는 작은미술관 프로그램을 기획, 운영하며 사업 활성화에 기여한 기획자와 마을 주민 대표에게 표창이 수여됐다. 운영공로상은 김현주 안계 작은미술관 관장, 이명규 나주 작은미술관 이사장(나주읍성마을관리 사회적협동조합)이, 우수기획자상은 김신애 삼척 작은미술관 AND 기획자(탄탄마을관리 사회적협동조합)가 수상했다.

정병국 아르코 위원장은 “지난 10년은 예술가와 기획자, 지역 주민들의 헌신으로 척박한 공간이 예술이 숨 쉬는 문화공간으로 거듭난 시간이었다”며 “앞으로도 국민 누구나 일상 가까이에서 예술을 만날 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.